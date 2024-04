Chi è Tadzio, personaggio di Thomas Mann citato all’Isola dei Famosi 2024/ Luxuria lo paragona a…

Tadzio, chi è il personaggio citato all’Isola dei Famosi 2024 da Vladimir Luxuria

Momenti aulici all’Isola dei Famosi 2024 quando Vladimir Luxuria cita in diretta Tadzio, paragonandolo a uno dei concorrenti in gara. La scena arriva nei momenti finali della quarta puntata, quando la conduttrice chiama nella zona nomination Pietro Fanelli. Il modo di fare del concorrente e il suo aspetto portano la conduttrice a paragonarlo a Tadzio, citando addirittura Luchino Visconti. Ma perché? Chi è questo personaggio?

Tadzio è un personaggio appartenente a La morte a Venezia, novella dello scrittore tedesco Thomas Mann pubblicata nel 1912. All’inizio del racconto è un ragazzo di 14 anni, in vacanza a Venezia insieme alla sua famiglia polacca. La sua bellezza, paragonata a quella di un adone greco, incanta il protagonista del racconto, l’autore Gustav von Aschenbach. Il personaggio Tadzio sarebbe ispirato al barone Władysław Moes, il cui primo nome era di solito abbreviato in Władzio o Adzio.

Tadzio, come Luchino Visconti trovò l’interprete perfetto per il personaggio

La morte a Venezia è diventato un film, Morte a Venezia, diretto da Luchino Visconti. Nella pellicola, Tadzio è interpretato da Björn Andrésen. Un interprete perfetto che Visconti aveva cercato a lungo, arrivando sino in Norvegia e in Svezia, visitando scuole e palestre. Björn Andrésen fu per lui il mix perfetto delle caratteristiche che cercava per il ruolo. Oggi è un personaggio iconico.











