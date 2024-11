Tutto su Veronica, la corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne

Occhi puntati su Veronica, corteggiatrice 25enne che è presente nel parterre del trono classico sin dalle prime puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Veronica, tra Alessio Pecorelli e Michele Longobardi ha scelto di corteggiare quest’ultimo con cui, sin dalle prime esterne, c’è stato un feeling speciale. Tuttavia, con il tempo, Michele ha scelto di dedicarsi soprattutto ad Amal che, tra tutte le corteggiatrici, è considerata la più bella dal tronista. Con Veronica, però, qualcosa si è rotto come si evince nella puntata del dating show in onda oggi, venerdì 15 novembre.

Da diverse settimane, Veronica non è più uscita con Michele che ha scelto di dedicarsi ad altre corteggiatrici. Tuttavia, nella puntata in onda oggi, il ritorno di Veronica e una scelta di Michel scatena una durissima reazione in studio.

Michele Longobardi e Veronica, lite in studio a Uomini e donne

Dopo essere stata assente per diverse puntate, Veronica è stata richiamata da Michele Longobardi in studio. Probabilmente, il tronista l’aveva mandata a casa ma, dopo aver cambiato idea, ha scelto di riaverla in studio. Michele, tuttavia, ha scelto di uscire in esterna con Amal che, ad oggi, è la corteggiatrice per la quale prova più interesse.

Tale decisione presa da Michele scatena la durissima reazione di Veronica che si chiede quale sia il motivo del suo ritorno in studio se, poi, ha scelto di uscire solo con Amal. Il tronista, così, spiega di non volerla eliminare avendo comunque intenzione di continuare a conoscerla. La scelta di Michele, dunque, è ancora molto lontana nonostante, ad oggi, Amal sia effettivamente la sua preferita.