Vincenzo, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è Vincenzo che ha conquistato la ribalta grazie alla conoscenza con Barbara De Santi. Vincenzo, dall’aspetto raffinato ed elegante, si distingue per essere un signore discreto come si evince dal suo aspetto fisico. Della vita di Vincenzo, però, non ci sono molte notizie. Il cavaliere, infatti, pur avendo conquistato il centro dello studio, non si è presentato. Non si sa, dunque, che lavoro faccia Vincenzo, se sia mai stato sposato e se abbia figli.

Chi è Maurizio L, cavaliere di Uomini e Donne/ Papà di una bambina, esce con Barbara De Santi

Vincenzo, tuttavia, pur essendo un uomo che piace, pare non aver conquistato le attenzioni di Barbara De Santi. La dama del trono over è sempre molto esigente e, dalle sue parole, non sembra che il cavaliere abbia fatto breccia nel suo cuore.

Vincenzo e Barbara De Santi: lite a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne del 24 gennaio 2025, dopo la scelta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Barbara De Santi che stava uscendo sia con Vincenzo che con Maurizio. La dama vorrebbe continuare a conoscere entrambi i cavalieri ma aggiunge che vorrebbe sentire le stesse emozioni che Martina prova per Ciro. Emozioni che, ad oggi, Barbara De Santi non sente.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 27 gennaio 2025/ Inizia l'avventura di Gianmarco Steri sul trono

Le parole della dama del trono over scatenano la reazione di Vincenzo con cui, nella puntata di Uomini e Donne di oggi 27 gennaio 2025, si scaglia contro la dama. Barbara, però, si difende spiegando che, tutto ciò che ha detto in studio, è esattamente tutto quello che ha detto a Vincenzo durante la loro frequentazione. Il cavaliere, però, ha un’altra opinione e, stanca di discutere, lascia il centro dello studio e torna ad accomodarsi nel parterre.