Alessandro Rea, Saba De Rossi, Gabriele Paolucci tra i favoriti per la vittoria di Io Canto Senior 2024?

Manca davvero poco alla proclamazione del vincitore di Io Canto Senior 2025. Chi sarà, dunque, il campione di questa nuova edizione? La classifica finale è dietro l’angolo, intanto sul web il pubblico si divide e si lancia tra favoriti e super favoriti. Difficile sbilanciarsi, ma una cosa è certa: Alessandro Rea, Saba De Rossi, Gabriele Paolucci sono i concorrenti più chiacchierati in queste ore e la sensazione è che il nome del vincitore possa nascondersi proprio tra questo trittico.

In attesa della proclamazione del vincitore, i concorrenti finalisti si giocano le loro ultime carte per convincere gli indecisi tra pubblico, giuria e coach. Ma i fari restano accesi soprattutto sui nomi menzionati poc’anzi, poiché sono stati in queste settimane i concorrenti più discussi e apprezzati sia dalla giuria che dal pubblico in studio.

Vincitore Io Canto Senior 2025, la proclamazione si avvicina e cresce l’attesa per la classifica finale

E allora ricordiamo la splendida esibizione di Seba De Rossi, che ha trionfato nella prima puntata di Io Canto Senior 2025, piazzandosi prima in classifica con The power of love di Céline Dion. È stata strepitosa l’esibizione di Alessandro Rea, vincitore della seconda puntata con Jailhouse Rock di Elvis Presley. Sono sicuramente loro i tre concorrenti che più si sono fatti notare in queste settimane, anche se non è da escludere una sorpresa, che potrebbe avere il nome di Massimo Gentili. L’uomo, dalla voce potente e lirica, nel corso della finale ha già conquistato il pubblico con ‘Un amore così grande’.

La classifica finale è ancora in divenire e Gerry Scotti e i suoi concorrenti potrebbero regalare clamorosi ribaltoni. Sarà davvero così o verranno confermate le sensazioni della vigilia? Solo la puntata di questa ci separa dalla proclamazione del vincitore di Io canto senior 2025 e dalla classifica finale.