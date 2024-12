I genitori sono spesso e volentieri un faro nella vita dei figli; coloro che gettano le basi dell’educazione, che aprono la strada verso i principi da seguire, ma soprattutto un ‘luogo’ sicuro scandito dall’amore. Tale assunto mette ancor più in risalto il dolore della perdita; un senso di vuoto che tempo fa ha colpito anche un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Era il 2021 quando è improvvisamente venuto a mancare Vito, il papà di Ignazio Boschetto – noto cantante de Il Volo – procurando una ferita che purtroppo ancora oggi è sicuramente vivida e presente.

Gianluca Ginoble, chi è la nuova fidanzata del cantante de Il Volo?/ “Sono molto felice perchè…”

“Parlando con altre persone che hanno perso un genitore ho capito che è un dolore al quale non si è mai pronti, non si è mai pronti ad accettarlo”, parlava così Ignazio Boschetto in un’intervista a Verissimo provando a descrivere il suo stato d’animo dopo la morte del papà, Vito Boschetto. Un pensiero che mette in evidenza proprio quanto la perdita di un genitore sia di fatto tra i casi della vita più spiazzanti, atteso o non che sia. A dispetto della mancanza terrena, nel cuore l’amore non si spegne mai: “Per me però è come non averlo perso, è sempre con me”.

Chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo/ “La nostra storia d’amore è unica…”

Ignazio Boschetto: “Con Il Volo a Sanremo per il mio papà…”

Colpisce una considerazione di Ignazio Boschetto alcuni mesi dopo la triste scomparsa del papà Vito Boschetto. Un pensiero che si collega alla prima esperienza sul palco di Sanremo; una gioia professionale immensa, a contrasto con il tragico lutto avvenuto solo 3 giorni prima. Un dissidio che difficilmente si può provare ad immaginare ma che il cantante de Il Volo ha elaborato forse nell’unica maniera più giusta toccante: “Non c’è stato un solo momento in cui io abbia pensato di non farlo; i nostri genitori ci hanno dato tutto; dopo tutti i sacrifici che lui e mia madre hanno fatto per fare in modo che arrivassi dove sono oggi non mi avrebbero permesso di essere assente. L’ho fatto per lui”.