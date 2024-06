Chi era Salvador Dalì, ex di Amanda Lear?/ Lei: “Quando sua moglie ci ha scoperti…”

Domenica 23 giugno, Amanda Lear sarà una delle protagoniste di “Verissimo-Le Storie”; la vita della celebre showgirl ha fatto molto discutere e non tanto per la sua grande carriera quanto per le sue storie d’amore intrise di scandali, soprattutto quella con il grande pittore Salvador Dalì!

Salvador Dalì, classe 1904, fu uno dei più grandi pittori spagnoli surrealisti, le sue opere e i suoi baffi lo resero popolare in tutto il mondo, tanto che ancora oggi molte serie tv si ispirano alla sua vita, alle sue opere o semplicemente al suo iconico volto, che rappresenta le maschere della nota serie tv “La Casa di Carta”. Nel privato però l’artista era ben diverso da ciò che mostrava davanti ai riflettori e a parlarne fu proprio Amanda Lear, nel suo libro “La mia vita con Dalì” ma anche in svariate interviste. Quando Dalì e Amanda si sono conosciuti, lei aveva solo 25 anni ed era già una sex symbol, lui invece era molto più grande ma ad alimentare lo scandalo della notizia fu soprattutto il fatto che lui era già sposato. Amanda, alla stampa, ha sempre rivelato che seppur fosse l’amante dell’artista, a lui non piaceva che si pensasse questo e anche se erano intimi, i due non si sono mai dati del tu. L’inizio della loro storia d’amore risale al 1965, in quell’anno, lei aveva delle difficoltà economiche e lui all’inizio le disse semplicemente: “Piccola Amanda, vorrei aiutarla, ma non posso. Ho una moglie e sono cattolico”, affermazione che la Lear considerò da ipocrita, dati gli avvenimenti successivi.

La verità dietro alla relazione tra Amanda Lear e Dalì

Nonostante il celebre Salvador Dalì sembrasse “restio” alla relazione sentimentale con Amanda Lear, sia a causa del suo matrimonio che dell’opinione pubblica, i due continuarono a vivere la loro storia d’amore e lo fecero per ben 16 anni. In merito alla relazione, a Verissimo, Amanda aveva dichiarato: “Lui non aveva bisogno di una moglie, ma di una badante, una ragazza accanto a lui. Era difficile accettare questo, stava cominciando la mia carriera. Stavo cominciando a volare da sola. Lui voleva che restassi con lui, ma io non mi vedevo come signora Dalì. È stata una cosa molto strana, quando la moglie ci scoprì non era arrabbiata. Io non avrei mai accettato una cosa del genere, sono troppo gelosa e possessiva. Fu un rapporto completamente platonico, perché era impotente, ma era strano perché ci vedevano in tre”.

La storia d’amore tra la Lear e Dalì era molto particolare, lui apprezzava la sua compagnia e il suo aspetto, lei era ammaliata dal suo ingegno e dal suo talento, tuttavia, era una storia aperta, lui stesso la accompagnava da altri amanti e il loro rapporto terminò quando arrivò la vecchiaia e Dalì si ammalò di Parkinson. Questa storia d’amore, fuori dagli schemi, rimase comunque molto importante per Amanda, che da sempre dichiara: “Non ho più trovato una persona così magica, colta e creativa”.











