Chi può batterci?, anticipazioni prima puntata del nuovo quiz con Marco Liorni: i concorrenti

Questa sera, sabato 21 settembre, Rai 1 torna a farci compagnia con un nuovo e coinvolgente game show dal titolo “Chi può batterci?”. Si tratta di un’avventura tutta nuova, in diretta in prima serata, condotta da Marco Liorni, che ricoprirà però nello show un doppio ruolo. Non solo, infatti, presenterà lo spettacolo, ma sarà anche il capitano della squadra dei Vip, sfidando il pubblico in studio in prove di cultura, abilità e intelligenza.

Al fianco di Marco Liorni in Chi può batterci? ci sarà un cast stellare composto da volti noti del mondo dello spettacolo. Parliamo di: Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon e Ivan Zazzaroni. Insieme, formeranno una squadra affiatata e pronta a tutto, che sfiderà il pubblico in studio, composto da 101 persone, in una serie di prove sempre più impegnative.

Come funziona Chi può batterci?

Il format è, dunque, una novità sotto vari punti di vista, in quanto “Chi può batterci?” non è solo un semplice quiz show, ma un vero e proprio show interattivo, dove il pubblico ha un ruolo fondamentale. Sarà interessante, inoltre, scoprire come Liorni, celebre conduttore della Rai, riuscirà a gestire contemporaneamente anche la funzione di concorrente. Riusciranno, insomma, i Vip a battere i concorrenti in studio?

Ma come funziona lo show nello specifico? ‘Chi può batterci?’, che viene trasmesso dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, prevede sei sfide, ognuna su un tema specifico. In ogni sfida, un elemento del team dei Vip si mette alla prova, sfidando dunque il pubblico. Al termine delle manche, il concorrente del pubblico più abile potrà sfidare tutti i componenti del squadra avversaria, con la possibilità di vincere un jackpot.

Come seguire Chi può batterci? in diretta streaming

Ricordiamo che è possibile seguire ‘Chi può batterci?’ con Marco Liorni in diretta su Rai 1, a partire dalle 21.30. È inoltre possibile seguire lo show in diretta streaming dalla piattaforma Raiplay, da TV, tableb, Pc e smartphone.