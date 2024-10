I Patagarri sono una band swing milanese che ha trasportato pubblico e giudici in un’affascinante e coinvolgente atmosfera anni ’30 con il suo sound jazz e una presenza scenica eccezionale. Il gruppo è composto da cinque membri e ha esordito sul palco di X Factor con una travolgente interpretazione di Via con me di Paolo Conte. Hanno conquistato il cuore di Achille Lauro che li avrà in squadra ai Live da giovedì 24 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, alle 21:15.

I Patagarri, chi sono? Un quintetto jazz che è un vero inedito per X Factor 2024

I Patagarri devono il loro nome al celebre trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, ed hanno conquistato da subito il pubblico grazie alla loro energia inesauribile, portando una ventata di freschezza e divertimento in sala.

Nell’intervista rilasciata al programma, la band ha raccontato di avere iniziato a suonare insieme per strada e in alcune feste private, per poi approdare sul grande palco di X Factor, anche se questa esperienza non è stata tutta rose e fiori. Infatti, tra le cose che hanno sofferto di più, vi è il fatto di dover fare andare via qualcuno per prendere il suo posto, sopratutto perché durante le audizioni si creano anche amicizie. La band, inoltre, confessa che per loro X Factor è un grande trampolino per cercare di rendere il loro suonare più professionale, portando sé stessi così come sono e l’energia che hanno.

La band ha conquistato pubblico e giudici, trasportandoli in una divertente e nostalgica atmosfera anni ’30, tanto che Achille Lauro fin dal primo momento si è sbilanciato, dichiarando di volerli nella sua squadra. Manuel Agnelli ha detto di essersi divertito molto, mentre Jake La Furia ha confessato che sono stati i più fighi che ha visto in quella serata. Il gruppo si guadagna quindi 4 sì che permettono loro di accedere agli attesissimi Bootcamp.

I Patagarri stupiscono con un inedito bomba agli Home Visit

In questa seconda fase, la band si presenta davanti ad Achille Lauro con un’interpretazione originale de Il cielo in una stanza. Non mancano, però, alcuni momenti divertenti, in particolare durante un simpatico sketch i chitarristi sono stati “accusati” di avere rubato alcuni plettri durante le audition, scatenando le risate generali.

I Patagarri sono riusciti a conquistare anche durate i Bootcamp giudici e pubblico con un’esibizione fuori dagli schemi. Nonostante Achille Lauro abbia avuto dei dubbi sulla versatilità del gruppo, ha apprezzato la loro abilità musicale, convinto che ci sia materiale per poter lavorare e crescere. A portare il coach a scegliere proprio loro è anche la volontà di portare ai Live qualcosa di inedito, seppur, magari, meno commerciale di altro. È, insomma, l’originalità della loro musica e della loro immagine ad averlo colpito più di altro. La band ha perciò avuto accesso prima agli Home Visit, poi infine ai Live.