Synergy è un duo tutto al femminile di Cesena formato da Aurora Mina Cortes e Lucia Battistini. Le ragazze hanno 24 e 25 anni e la loro musica è influenzata molto dai ritmi degli anni 2000. Hanno la passione del rhythm and blues (R&B). Il nome Synergy deriva dal fatto che operano in sinergia condividendo la musica e imparando l’una dall’altra. Non si può dire che non abbiano fatto la gavetta. Si sono affacciate nel panorama musicale molto presto partecipando a festival minori. Oggi hanno raggiunto una maturità tale da poter tentare il grande passo a Sanremo Giovani con il brano “Fiamma”.

Aurora Mina Cortes ha vissuto tra le note: suo padre è un appassionato della musica sudamericana, mentre la madre predilige il teatro. La sua prima esperienza canora risale all’età di otto anni, quando entra a far parte di un coro. Sostenuta dalla sua famiglia e dal fidanzato continua a coltivare la sua passione per la musica collaborando con un deejay. Anche Lucia Battistini ha iniziato a cantare molto presto, aveva appena nove anni, grazie anche al sostegno della madre, insegnante di canto. Dopo un periodo di crisi che l’ha portata ad allontanarsi dalla musica, è arrivato l’incontro con Aurora Mina che si è rivelato fondamentale. Hanno formato il duo e iniziato a partecipare a festival minori, fino a presentarsi alle selezioni di Sanremo Giovani. Per ascoltare un pezzo del brano, è possibile andare su Rai Play e godersi lo spettacolo del duo.

Synergy portano “Fiamma” a Sanremo Giovani

“Fiamma” è il brano che le Synergy presentano a Sanremo Giovani. È possibile ascoltarlo su RaiPlay e sulle piattaforme digitali. Il duo sta vivendo un periodo molto favorevole. Sono elettrizzate dall’idea di poter salire sul palco dell’Ariston, ma per arrivarci devono superare ancora qualche ostacolo. Per loro rappresenta un passo impegnativo ma anche importante per la loro carriera, perché questa esperienza gli permetterà di farsi conoscere da un pubblico più ampio. Le riprese del videoclip sono state girate a Bellaria nello studio dove è stata registrata la canzone e in una vecchia fornace dove è ritratta l’immagine di Lauryn Hill, una figura molto influente del rhythm and blues, dove il duo trova ispirazione nel contesto musicale che rappresenta, evidenziando anche come il loro modo di fare musica sia radicato in questo genere.

“Fiamma” è una canzone d’amore, dove il sentimento viene vissuto da entrambe le parti in armonia. Il brano parla di un’unione forte tra due persone che connettono a vicenda in modo profondo, dove nessuna delle due si aspetta nulla di più dall’altra, ma la sola presenza di entrambe rafforza il loro legame e lo completa.