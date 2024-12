Vale LP e Lil Jolie: “Non ci abbandoneremo, fino all’Ariston”

Vale LP e Lil Jolie a “Sarà Sanremo” portano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Chi sono le due cantautrici che si sono unite per prendere parte al programma, con la speranza di arrivare sul palco di Sanremo 2025? La prima, Valentina Sanseverino, è nata nel 1999 a Napoli: è una cantautrice e rapper, che risulta essere una delle figure più interessanti del pop italiano. L’artista spazia su vari generi: hip hop, funk, soul e non soltanto. Vale LP ha cominciato il suo percorso musicale nel 2018, pubblicando una serie di demo e di brani. Più avanti ha conosciuto l’amica e collega Lil Jolie.

Lil Jolie, in arte Angela Ciancio, è una classe 2000 della provincia di Caserta: nel suo repertorio il cantautorato italiano tradizionale ma anche influenze rock, urban e pop. Lei ha cominciato al carriera molto presto, cominciando ad affermarsi sul web nel 2018, facendosi apprezzare anche per via delle sue collaborazioni con Carl Brave e Ketama126. “Ogni passo che facciamo è importante ed è straordinario farlo insieme, non ci abbandoneremo mai sperando di arrivare sul palco dell’Ariston” hanno dichiarato le due artiste, che sperano di arrivare fino a Sanremo 2025.

Vale LP e Lil Jolie in gara con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Le due giovani artiste Vale LP e Lil Jolie prenderanno parte alla finale di Sanremo 2025 con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. “È una grande emozione farlo insieme, è stato bellissimo e sarà ancora bellissimo. Questo fa la musica” raccontano. Il brano, scritto insieme a Madame, è nato dal ritornello: “Ci piaceva giocare con i ruoli di genere per portare una versione non stereotipata dell’amore. Ci crediamo tanto a questo messaggio e vogliamo che la canzone arrivi alle persone”. Vale LP ha preso parte a X Factor, mentre la collega ad Amici.