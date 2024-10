Chiamamifaro entra nella scuola di Amici 2024 e svela: “Mi sono laureata ieri!“

Chiamamifaro è una nuova allieva di Amici 2024 ed è entrata a far parte della scuola di Maria De Filippi da pochi giorni. Nella puntata di domenica scorsa, infatti, ha battuto la cantante Alena in una sfida decisiva che ha decretato l’eliminazione di quest’ultima dal programma; a prendere il suo posto è proprio la giovanissima cantante Angelica Gori (vero nome di Chiamamifaro), figlia di Cristina Parodi, che ha dato il via alla sua avventura nella scuola.

Come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram del talent, la nuova allieva di Amici 2024 è stata accolta in casetta dai suoi compagni di viaggio, che le hanno dato un caloroso benvenuto tra sorrisi e abbracci. Chiamamifaro ha così conosciuto coloro con cui condividerà questa avventura, rivelando come le ultime ore siano state per lei esplosive: “Ragazzi, io ieri mi sono laureata! Sono state le 30 ore più folli della mia vita“.

Chiamamifaro, la conoscenza con i compagni e Rudy Zerbi e la telefonata del fidanzato

Dopo aver specificato di essersi laureata in conservatorio, Chiamamifaro fa il giro della casetta e appare visibilmente estasiata da tutto ciò che la circonda. “Ho dormito due ore, ho fatto la valigia stanotte alle 3, non so cosa ci sia dentro“, ha ammesso ironica. Ha poi approfondito la conoscenza con gli altri allievi della scuola di Amici 2024, sottolineando come ognuno abbia un’identità ben definita e che dunque potrebbero non esserci contrasti tra loro: “Abbiamo tutti una propria identità, non ci diamo troppo fastidio a vicenda secondo me“.

Nelle ultime ore Chiamamifaro ha conosciuto anche il suo professore di canto, Rudy Zerbi, mentre dopo la precedente puntata ha ricevuto anche la telefonata del fidanzato in saletta. “Ho una felpa di Amici!“, ha esclamato entusiasta la cantante. “Complimentoni! Non vedo l’ora di vederti“, la risposta del fidanzato. Chiamamifaro ha poi aggiunto: “È stato assurdo, troppo strano. Perdi la cognizione del tempo, quando sono salita sul palco avevo il battito a 180. Mi sembra troppo strano, mi sa che fino a domani non penso che realizzerò molto. Sono stanca e delirante“.

