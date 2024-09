Gianmarco Tamberi, chi è la moglie Chiara Bontempi: la confessione sul rapporto

Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la coppia sta insieme dal 2009 e dopo 13 anni d’amore si sono sposati con una cerimonia di nozze andata in scena a Pesaro, un amore nato durante l’adolescenza, ma che è resistito al tempo e alla fama dell’altista italiano, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023. Chiara Bontempi è diventata la moglie di Gianmarco Tamberi nel settembre del 2022 nella magica cornice di Villa Imperiale a Pesaro.

La proposta di matrimonio era arrivata poco prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo. “C’è solo un ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie Olimpiadi” – sono state le parole del campione di salto in alto alla vigilia della partenza per Tokyo.

Gianmarco Tamberi: “Devo tantissimo a mia moglie Chiara Bontempi”

Gianmarco Tamberi ha chiesto la mano alla moglie Chiara Bontempi pronunciandole bellissime parole d’amore. “Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo” – ha detto il campione di salto in alto alla compagna. La presenza di Chiara è fondamentale nella vita di Gianmarco Tamberi, visto che si occupa anche di tenere la sua amministrazione. Non solo la donna è una colonna portante della sua vita, ma si occupa anche della parte legale della società di Tamberi e della gestione della sua immagine, una figura a tutto campo nella vita del saltatore campione del mondo.

Proprio la moglie di Gianmarco Tamberi, Chiara Bontempi, dalle pagine de La Gazzetta della Sport ha rivelato come riesce a gestire l’atleta: “Io lo tengo calmo, ci sono soprattutto nei momenti importanti. La mia presenza gli dà serenità”. Una cosa sembra fuori discussione, l’amore per Chiara ha cambiato la vita di Gianmarco Tamberi, che è riuscito a trarre profitto della vita sentimentale anche al momento di scendere in pedana. Il campione, ospite di Verissimo, parlando della moglie ha confessato quanto Chiara Bontempi sia stata una presenza fondamentale per lui e non abbia mai mollato il suo fianco nel corso della vita.

