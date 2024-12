E’ entrata solo da pochi giorni come nuova concorrente del Grande Fratello 2024 ma Chiara Cainelli sembra già incanalare una buona dose di curiosità da parte degli appassionati. Come spesso accade, al centro dell’attenzione finisce la vita sentimentale dei protagonisti e tutto ciò che riguarda il mondo del gossip. Proprio la new entry ha di recente raccontato dei suoi trascorsi amorosi alimentando così un quesito nella mente degli appassionati: chi è l’ex fidanzato di Chiara Cainelli?

Durante una chiacchierata con Emanuele al Grande Fratello 2024, Chiara Cainelli ha parlato in maniera corposa di alcune sue recenti storie d’amore con particolare riferimento al suo ultimo ex fidanzato. Tutto è partito da alcune considerazioni generali sulla maturità dei rapporti una volta giunti alla rottura: “…Posso anche investire su una persona anche se magari non dura tutta la vita; però almeno la storia ti fa crescere, ottieni prospettive diverse e poi ci saluta in maniera diversa, matura. Se nel mio caso è andata così? Non proprio”.

Chiara Cainelli e il colpo di fulmine per l’ex fidanzato: “Quanti momenti felici con lui, però…”

Il focus sull’ultimo ex fidanzato di Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024 arriva con le battute successive – come raccontato da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality – dove la concorrente racconta di una liaison che, seppur conclusa, considera ugualmente molto importante. “Ho avuto un’altra relazione ultimamente, 2 anni fa, lui era in Bolivia. Sai quando hai il colpo di fulmine? E’ stata una cosa proprio… Lui era metà svizzero. Per continuare la relazione però mi sarei dovuta trasferire ma non ero disposta, e nemmeno lui”.

Dunque, la distanza ha posto fine alla relazione tra Chiara Cainelli e l’ex fidanzato: “A distanza siamo durati 6 mesi, però posso dirti che ero davvero innamorata; sento di aver vissuto con lui dei momenti strafelici… Dovevo però tornare alla mia vita, coltivare i miei progetti”. Ma chi è l’ex fidanzato di Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024? Sull’identità nessun riferimento chiaro, se non appunto i racconti fatti dalla concorrente.