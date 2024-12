Fidanzato Chiara Cainelli, la nuova concorrente del Grande Fratello 2024 è single?

Chiara Cainelli ha un fidanzato? Parliamo della nuova concorrente del Grande Fratello 2024, che fa il suo ingresso ufficiale nella Casa di Canale 5 nella puntata del 2 dicembre. La vita privata della ragazza è, al momento, avvolta nel mistero, tuttavia si conoscono alcuni aspetti della sua vita amorosa, a partire dal fatto che Chiara entrerà nella Casa da single. Almeno è questo che suggerisce il suo profilo Instagram, nel quale troviamo soltanto scatti che la vedono da sola in varie parti del mondo.

Stando alle poche notizie che trapelano dal web, in passato Chiara avrebbe avuto una relazione seria con Fabrizio Guastamacchia, caro amico di Ignazio Moser (marito di Cecilia Rodriguez) che è durata fino al 2018, come testimoniano gli scatti social pubblicati dalla ragazza.

Chiara Cainelli e la frequentazione con Carlo Pietropoli a Uomini e Donne

Nella stagione 2019/2020, Chiara Cainelli ha inoltre partecipato a Uomini e Donne ed è qui ha iniziato a corteggiare Carlo Pietropoli, allora tronista. Una conoscenza che non ha però portato i frutti sperati: il percorso della corteggiatrice si è infatti concluso con un nulla di fatto. Da allora non sappiamo se abbia avuto altre storie importanti, cosa della quale potrebbe comunque parlare nel corso della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello 2024.

Al momento sappiamo che Chiara Cainelli entrerà nella Casa del Grande Fratello 2024 e potrebbe causare un po’ di scompiglio nelle coppie che si sono già create. La sua bellezza potrebbe infatti far colpo su uno dei ragazzi, magari su Javier Martinez, che in queste settimane ha iniziato ad approfondire la conoscenza con Helena Prestes. Tra loro non è però scoccata la scintilla, che potrebbe invece scoccare tra Javier e Chiara.