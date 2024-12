Chiara Cainelli è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024: cosa sappiamo di lei

Chiara Cainelli è una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. La bellissima influencer farà il suo ingressi nella Casa di Canale 5 nella puntata del 2 dicembre, pronta a smuovere le dinamiche. A coloro che si chiedono chi sia Chiara Cainelli, sveliamo subito che la ragazza non è un volto del tutto nuovo del mondo dello spettacolo. Chiara ha 25 anni ed è originaria di Trento. Le sue origini non sono però italiane, in quanto suo padre è tedesco mentre sua madre ha origini boliviane. Chiara ha anche un fratello gemello il cui nome è Stefano.

Chiara è diplomata per il liceo ad indirizzo economico-sociale, ma nella vita ha voluto seguire anche la sua passione per i riflettori. Così, nel 2017, grazie alla sua bellezza è riuscita a vincere il titolo di Miss Trento. Ha anche partecipato a Miss Italia ma non è riuscita a raggiungere la fase finale della celebre e storica gara di bellezza.

Chiara Cainelli ha partecipato a Uomini e Donne

Come dicevamo, Chiara Cainelli non è nuova al mondo dello spettacolo. Nella stagione 2019/2020, la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Ha quindi iniziato un percorso di conoscenza con l’allora tronista Carlo Pietropoli, ma le cose non sono andate bene tra loro e la loro frequentazione si è interrotta in studio. Da allora Chiara ha proseguito anche la sua carriera di influencer sui socia. A qualche anno di distanza, eccola tornare in TV con un’occasione da molti desiderata: quella di entrare nella Casa del Grande Fratello. Non resta che conoscerla meglio e scoprire se avrà qualche ruolo all’interno delle dinamiche amorose già createsi nella Casa di Canale 5.