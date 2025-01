Chiara Cainelli si racconta ad Alfonso D’Apice

L’ingresso nella casa del Grande Fratello di Chiara Cainelli non è passato inosservato. La bellezza dell’inquilina di Trento ha colpito diversi uomini della casa, in particolare Javier Martinez, Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice. Con il primo che ha fatto un passo indietro dopo averla baciata, Chiara è rimasta nel cuore di Emanuele e Alfonso. Al primo, però, la Cainelli ha spiegato di non provare alcun tipo di interesse e di vederlo come amico mentre ad Alfonso ha detto di non sentirsi ancora pronta per tuffarsi in una storia. Nonostante il no iniziale di Chiara, però, Alfonso non si è arreso e, con piccoli gesti e attenzioni particolari, è riuscito a conquistarla.

Chiara e Alfonso, tra un bacio e un altro, sono sempre più vicini e trascorrono molto tempo insieme. Nel corso della giornata, infatti, riescono a ritagliarsi del tempo per raccontarsi e conoscersi sempre di più ed è stato proprio in uno di questi momenti che Chiara si è lasciata andare ad una confessione sulla propria famiglia.

La confessione di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli ha deciso di parlare della propria famiglia ad Alfonso D’Apice raccontando un po’ quello che è stato il suo passato. “Vengo da una famiglia normale che ha avuto tanti problemi economici. Non giudico nessuno perché, tante volte, anche io sono rimasta senza niente” esordisce nel suo racconto. Chiara, poi, si sofferma sulla mamma raccontando che, facendo parte di una famiglia numerosa, si è sempre rimboccata le maniche per aiutare. “Mia mamma mi ha sempre fatta adattare a tutto. So e mi ricordo da dove vengo” esclama. “Io, la mia mamma non la cambierei con nessuno” aggiunge.

Dopo aver ascoltato attentamente le parole di Chiara, Alfonso è felice di aver accolto le confessioni della ragazza e aggiunge: “Io vengo dal tuo stesso contesto”. I due sembrano condividere anche lo stesso vissuto e, ad oggi, Chiara sa quello che desidera: “Io ho sempre voluto di più dalla vita. Sono una ragazza ambiziosa. Con il duro lavoro, con lo sforzo e il sacrificio mi sono costruita le mie cose. Piano piano”.