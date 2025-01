Chiara Cainelli e il racconto della morte di Liam Payne

L’ingresso di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello comporta il rischio che i nuovi inquilini raccontino, anche inconsapevolmente, fatti accaduti all’esterno e che gli inquilini che hanno varcato la porta rossa a settembre, non dovrebbero conoscere. Tra i fatti che la maggior parte dei concorrenti non conosce c’è quello relativo alla morte di Liam Payne, avvenuta quando i veterani del Grande Fratello erano già in casa. A spifferare, tuttavia, la scomparsa prematura dell’ex cantante degli One Direction è stata Chiara Cainelli che si è lasciata sfuggire la notizia durante una chiacchierata con Luca Giglioni, chiamato da tutti Giglio.

L’occasione è arrivata quando nella casa, il Grande Fratello ha diffuso la musica e tra le canzoni scelte c’era proprio una degli One Direction, gruppo di cui Giglio era fan.

Cosa ha raccontato Chiara Cainetti su Liam Payne

Tra i brani della playlist del Grande Fratello, ad un certo punto, è spuntato anche Story of My Life, singolo degli One Direction pubblicato il 28 ottobre 2013, diventando una vera e propria hit negli anni. Mentre ascoltavano la canzone, Chiara, ad un certo punto, rivolgendosi a Giglio ha detto: “A tu non sai una cosa che è successa…”. Giglio ha pensato immediatamente ad una reunion che i fan degli One Direction hanno sempre sognato restando, però, spiazzato dalla risposta della Cainelli.

“Degli One Direction….eh… uno è morto”, le parole di Chiara. Giglio è rimasto letteralmente senza parole e ha provato a farsi svelare anche l’identità del cantante morto. Chiara, così, sottovoce, gli ha sussurrato il nome di Liam con il video del momento che è diventato così virale sui social.