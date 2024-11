Chiara Doria, avvocata e volto noto del piccolo schermo per il ruolo di “uditrice” nella famosa trasmissione Forum, sarebbe stata querelata e risulta ora indagata per stalking a seguito di quanto denunciato da un’altra donna, l’assessora del Comune di Nardò (Lecce) Sara D’Ostuni.

Chiara Doria avrebbe dichiarato di essere stata invece vittima di una aggressione da parte della stessa che, insieme al compagno, un 29enne, sarebbe a processo per lesioni, percosse e minacce proprio ai suoi danni. L’avvocata respinge quindi con forza ogni addebito e dice di essere lei la parte offesa. A riportare la sua versione, a margine dell’indiscrezione sull’indagine che la vedrebbe iscritta nel registro notizie di reato, è Il Corriere della Sera.

Chiara Doria di Forum accusata di stalking: la sua versione

L’avvocata Chiara Doria, ricostruisce il quotidiano, avrebbe respinto con forza le accuse di stalking mosse dall’assessora di Nardò, Sara D’Ostuni, e avrebbe detto di aver subito da quest’ultima un’aggressione. La stessa amministratrice locale del centro del Leccese sarebbe imputata per lesioni, percosse e minacce insieme al compagno proprio a seguito di una querela di Chiara Doria.

“Vengo accusata di stalking dalle stesse persone che sono attualmente imputate a Lecce per avermi aggredita e per avermi minacciato di ‘farmi sparire da Nardò’ – avrebbe aggiunto l’avvocata di Forum –. Sono convinta che la verità verrà fuori (…). Vogliono demolirmi, ma ho fiducia nella giustizia“. I fatti risalirebbero all’estate 2022. Oltre a Chiara Doria, riporta ancora Il Corriere, sarebbe indagato per stalking anche il marito. A fare da “casus belli“, secondo la versione dell’avvocata, sarebbe stata la diatriba su un muro che divide la sua casa da quella della politica.

