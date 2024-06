Chiara e Michele Orlando, Io Canto Family 2024/ A rischio eliminazione? Occhi puntati dopo la gaffe del papà

Chiara e Michele Orlando potrebbero finire a rischio eliminazione dopo quanto accaduto nel corso della scorsa puntata di Io Canto Family. Le loro esibizioni non sono state le migliori, soprattutto da parte di papà Michele che per l’emozione ha dimenticato tutto il testo della prima canzone di Jovanotti.

Le performance della serata non l’hanno visto spiccare sulle altre coppie concorrenti, e questo potrebbe penalizzare la coppia qualora finissero a rischio eliminazione. Il pubblico, memore della performance non ottimale, potrebbe favorire chi è stato più costante nel percorso fatto finora. Starà a loro fare una performance indimenticabile e far dimenticare la gaffe dell’ultima puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chiara e Michele Orlando a Io Canto Family 2024: si riprenderanno dopo i problemi della scorsa puntata?

Chiara e Michele Orlando sono una delle coppie di concorrenti di Io Canto Family 2024, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. Durante l’ultima puntata papà e figlia si sono esibiti sulle note de “La tasche piene di sassi” di Lorenzo Jovanotti. “È una coppia meravigliosa” – commenta Michelle Hunziker – “ci hanno fatto molto commuovere nella scorsa puntata”. Papà Michele: “mi ha trasmesso quella forza che non avevo cantando”, mentre la figlia Chiara dice “le parole della canzone è quello che volevo dire a lui e che non riuscivo a dire. Nell’abbraccio finale c’era tutto l’abbraccio che volevo dargli”.

Parte la musica ed è ancora una volta emozione. Pubblico e giurati in piedi. Ma non finisce qui, visto che Michele e Chiara tornano sul palco per duettare con il caposquadra Fausto Leali. Per l’occasione hanno duettato sulle note “Io amo” facendo l’ennesimo colpo!

Chiara e Michele Orlando, nuove emozioni in arrivo a Io Canto Family 2024?

Il percorso di Chiara e Michele Orlando a Io Canto Family 2024 è sempre in salita. Sin dalla prima esibizione padre e figlia hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri concorrenti. Ogni esibizione, infatti, è stata un colpo al cuore prima per i diretti interessati e poi per la giuria che non saputo trattenere le lacrime tante era l’emozione che Chiara e Michele Orlando sono riusciti a vivere e condividere sul palcoscenico di Io Canto Family. A scegliere di partecipare a Io Canto Family è stata proprio la giovane Chiara che ha una grandissima passione per il canto e ha colto l’occasione anche per trascorrere più tempo con il papà: “abbiamo uno splendido rapporto e mi sembrava una bella occasione da condividere”.

Che dire: padre e figlia sono davvero una coppia vincente e al momento sembrano essere tra i candidati alla vittoria finale. Questa sera sapranno sicuramente toccare il cuore del pubblico e della giuria con un’altra esibizione piena di pathos ed emozione trasformando così “Io Canto” in “Io piango” per stessa ammissione della giovane cantante!











