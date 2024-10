Chiara Iezzi, la celebre cantante del duo Paola e Chiara, ha vissuto un periodo davvero buio nella sua vita. Un periodo di cui non tutti erano al corrente, nemmeno i fan più accaniti, caratterizzato da alti e bassi emotivi che l’hanno portata fuori strada. Momenti infernali che la Iezzi non dimentica né sottovaluta, infatti ha dovuto fare ricorso ad un supporto psicologico per ritrovare la retta via. In una intervista rilasciata a Rtl 102.5, Chiara ha confessato i risvolti della sua crisi e delle misure intraprese per sconfiggere l’esaurimento che l’attanagliava.

“Ho avuto un po’ di disturbi che poi ho curato, sono stata dallo psicologo”, ha confermato. “Mentre Paola ha una corazza, io mi faccio sfuggire questa mia vulnerabilità, anche se col tempo ho imparato a convincerci”, ha aggiunto ancora la Iezzi. “È stato difficile, ho avuto un momento anche in cui ero esaurita e non puoi dire che va tutto bene”, sottolinea coraggiosamente la cantante.

Chiara Iezzi, periodo buio alle spalle? “Da solo non puoi farcela, ma…”

Chiara Iezzi, oltre all’aiuto dello psicologo, ha avuto il sostegno incondizionato della famiglia, che negli anni è sempre stata presente e disponibile nei suoi confronti. “I miei genitori mi hanno aiutato, Paola mi è stata vicino”, ha assicurato. Le difficoltà più grandi, probabilmente, sono arrivate nel momento in cui la cantante cercava di uscire dalle sabbie mobili con le proprie forze. Non voleva chiedere aiuto, anche per non preoccupare gli altri.

“Non puoi chiedere aiuto finché non ammetti di avere delle difficoltà, cerchi di farcela da solo ma da solo non ce la fai”, le sue parole. Alla fine ha vinto il coraggio di riconoscere quello che era a tutti gli effetti un grosso disagio emotivo. E se oggi Chiara ne parla al passato, significa forse che ha superato il periodo più complicato.

