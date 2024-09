CHI SONO MOGLIE E FIGLI DI DARIO NARDELLA

Noto per la sua attività politica, Dario Nardella si racconta a “Onorevoli Confessioni” alle ore 17:10 di oggi, sabato 28 settembre 2024, su Rai 2, svelando particolari inediti della sua vita privata. Ad esempio, è legato sentimentalmente a Chiara Lanni, che ha conosciuto quando entrambi avevano 22 anni. I due si conobbero nel 1997 grazie a una festa dell’Unità. Lui studiava giurisprudenza ed era responsabile cultura dei Ds di Firenze, lei scienze politiche e militava nella Sinistra giovanile dopo aver fatto parte dell’Unione degli studenti (Uds).

MIGRANTI E UE/ Solo i flussi legali possono impedire le vittorie xenofobe che non piacciono a nessuno

L’attivismo li ha avvicinati, infatti la moglie di Nardella ha sempre “masticato” politica, non a caso è stata la prima “consigliera” nella di lui scalata che lo ha portato, ad esempio, a Palazzo Vecchio. Gli aneddoti non mancano: la definivano molto determinata e pignola, infatti lei non voleva che dopo la campagna elettorale restassero debiti. Tra l’altro, è rimasta al fianco del marito in quella corsa elettorale fino alla fine, cioè fino a quando non ha dovuto partorire il terzogenito, Francesco.

CAMPO LARGO (E RAI)/ La mossa di Schlein per indebolire il (vecchio) Pd

CHIARA LANNI E LE ELEZIONI DEL MARITO IN SALA PARTO

Ma Chiara Lanni è stata importante anche nella campagna elettorale per il secondo mandato, tanto da essere accostata alla “campaign manager” di tradizione americana. Dirigente del mondo cooperativo, ha dato alla luce tre figli: l’ultimo appunto è Francesco, nato nel 2014, il più grande si chiama Cosimo, mentre la secondogenita è Amelie. Peraltro, la nascita del terzo figlio arrivò poche ore dopo la vittoria delle elezioni comunali a Firenze, quindi prese in braccio il terzogenito da sindaco. Infatti, trascorse la mattinata da sindaco in pectore in sala parto a fianco della moglie per la nascita di Francesco.

Caso dossieraggi, chi è il partito più spiato/ "22% dei bersagli sono esponenti del Carroccio"

Era stato Matteo Renzi, allora premier, ad annunciare la notizia, del resto la vita politica e quella privata di Dario Nardella e della moglie Chiara Lanni si è sempre intrecciata, ma la coppia è stata abile nell’ottenere il massimo riserbo. Infatti, si sa molto poco della famiglia di Nardella, che però ne parlerà proprio oggi in tv, scoprendo così una sfera che ha sempre tenuto privata.