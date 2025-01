Chiara Russo e la vita privata dell’attrice: ha un fidanzato?

Chiara Russo, tra le protagoniste di Mina Settembre 3 attualmente in onda su Rai 1, sarà oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona assieme a Erasmo Genzini, suo collega e anche lui new entry nella serie. La carriera dell’attrice è ricca di partecipazione a numerose fiction televisive, da Il cacciatore a Il paradiso delle signore, ma che cosa sappiamo della sua vita privata? Chiara Russo è una persona estremamente riservata, poco propensa a raccontare in forma pubblica la sua sfera personale e sentimentale, evitando dunque i riflettori del gossip.

Chiara Russo, chi è e carriera dell'attrice/ Dal boom ne "Il paradiso delle signore" a "Mina Settembre 3"

Non sappiamo dunque se al momento ci sia un fidanzato nella sua vita o se sia single; anche sui profili social, infatti, tutto sembra tacere e preferisce condividere solo contenuti inerenti alla sua carriera, a dimostrazione di essere attualmente concentrata solo sul suo percorso professionale. Negli ultimi anni, però, sono emersi diversi gossip ed indiscrezioni inerenti ad una presunta liaison sentimentale con Emanuel Caserio, anch’egli attore.

Chi è Erasmo Genzini e carriera/ Il successo nelle fiction tv, da "Che Dio ci aiuti" a "Mina Settembre"

Chiara Russo e le voci su una presunta liaison con l’attore Emanuel Caserio

Chiara Russo e Emanuel Caserio hanno condiviso l’esperienza ne Il paradiso delle signore, diventando sin da subito due protagonisti della soap opera di Rai 1: lei nei panni della giovane sarta Maria Puglisi, lui in quelli del giovane cameriere Salvatore Amato. Secondo i fan, ci sarebbero numerosi indizi che lascerebbero pensare ad una presunta liaison amorosa tra i due colleghi; la scintilla, infatti, potrebbe essere scoccata proprio sul set della serie.

Ad alimentare le indiscrezioni sarebbero diverse foto che ritraggono i due attori insieme, non solo sul set ma anche lontano dal contesto lavorativo; sui social, in particolare, hanno anche condiviso spesso alcune fotografie di un loro viaggio. I fan ovviamente hanno sognato e tuttora sognano in grande, eppure entrambi non si sono realmente espressi a tal riguardo, né confermando né smentendo le voci.

Suicida dopo truffa Bitcoin: persi 150mila euro/ La sorella di Alessandro: “Era morta nostra mamma...”