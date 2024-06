Chiorazzo colpito da un aneurisma cerebrale/ Consigliere regionale Basilicata operato d’urgenza

In Basilicata si è insediato il nuovo Consiglio regionale, eletto dal popolo nelle elezioni del 21 e del 22 aprile: tra i più votati Angelo Chiorazzo, che non ha partecipato all’insediamento perché alle prese con un grave problema di salute. Il consigliere regionale, fondatore del movimento “Basilicata Casa Comune”, era assente perché colpito da un aneurisma cerebrale: l’uomo è ricoverato da martedì sera all’ospedale San Carlo di Potenza, dopo essersi presentato per via del malore. Dopo alcuni controlli di routine, Chiorazzo è stato sottoposto a un intervento neurochirurgo d’urgenza, ed è ovviamente ancora ricoverato: le sue condizioni al momento sembrano essere stabili.

Dal mondo della politica lucana sono arrivati messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti del consigliere regionale. Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al secondo mandato di fila, ha voluto inviare un messaggio al “collega”, colpito da questo malore inaspettato che ha fatto temere per la sua vita: ”Noi tutti siamo vicini ad Angelo Chiorazzo e ci aspettiamo che possa essere presto fra noi, perché è certamente anche dal dialogo costruttivo fra opposizione e maggioranza, che vengono fuori le idee migliori per la comunità”.

Paura per Angelo Chiorazzo, il consigliere regionale colpito da un aneurisma cerebrale

Al consigliere regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo è arrivato anche un messaggio da parte di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera: “Ho appreso che l’amico Angelo Chiorazzo è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Voglio manifestare pubblicamente a lui e ai suoi cari la mia vicinanza e solidarietà. Sono certo che si rimetterà presto e che insieme torneremo a parlare di politica e a fare fronte comune per il bene della Basilicata”.

E ancora Marrese, politico tra i più in vista nella Regione lucana, ha proseguito: “Lo aspetto per condividere e pianificare idee, programmi e azioni per il futuro della nostra amata regione. In queste ore, però, le parole devono necessariamente lasciare spazio al silenzio. Mi limito a dire: forza Angelo, ti aspetto più forte di prima!”. Attualmente Chiorazzo si troverebbe nel reparto di rianimazione post operatoria dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

