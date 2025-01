Chris Pratt, fra gli attori più in voga in quel di Hollywood, protagonista delle pellicole Marvel i Guardiani della Galassia, e non solo, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un appello affinchè la popolazione di Los Angeles preghi per i vigili del fuoco. Il riferimento è al devastante incendio che da giorni sta devastando la capitale della California, e che ha causato 5 morti oltre a 150.000 sfollati.

In totale sono ben 6 i roghi scoppiati nelle ultime 48 ore, nessuno dei quali contenuti dai vigili del fuoco che stanno incontrando non poca difficoltà nello spegnimento a causa anche dei forti venti torridi che stanno spirando in questi giorni. Chris Pratt non ha mai nascosto la sua fede cristiana, e spesso e volentieri l’ha esternata in varie situazioni. Proprio per questo ha deciso di pubblicare in queste ore un post invitando i suoi 8 milioni di follower a pregare per la California e a chiedere a Gesù di “proteggere le vite di coloro che combattono le fiamme e le vite di coloro che non sono riusciti a lasciare la propria abitazione”.

CHRIS PRATT, PREGHIERE PER I POMPIERI DI LA: “UNISCITI A ME…”

Un post che è divenuto nel giro di breve tempo virale e che ha superato quota due milioni di visualizzazioni. “Unisciti a me – scrive l’attore a stelle e strisce – nella preghiera per i coraggiosi pompieri che si stanno sacrificando così tanto per salvare le nostre case e la nostra città”. Allegato al post delle foto in cui si vedono scene apocalittiche di pompieri impegnati appunto nello spegnimento dei roghi.

“Per favore – aggiunge Chris Pratt – inviate le vostre preghiere e la vostra forza a tutti i cittadini di Los Angeles colpiti da questi incendi devastanti. Los Angeles è in stato di emergenza e oltre 30.000 persone hanno ricevuto l’ordine di evacuare (in realtà sarebbero più di 150mila ndr).

CHRIS PRATT, PREGHIERE PER I POMPIERI DI LA: LA REPLICA DEI FOLLOWER

E ancora: “Grazie ai coraggiosi vigili del fuoco e ai soccorritori che lavorano instancabilmente per proteggere vite, case e animali selvatici mentre combattono incendi boschivi in ​​rapido movimento alimentati da venti impetuosi. Siete dei veri eroi e vi siamo infinitamente grati per il vostro sacrificio e coraggio. Uniamoci tutti per sostenerci a vicenda in questo momento difficile”.

Sotto al post sono stati numerosissimi i commenti, come ad esempio chi ha scritto: “Ho pregato per ore. State attenti!”, ma anche “Preghiamo per loro e per tutti coloro che si trovano in quella zona”, e ancora: “E’ orribile! Che incubo. Le mie preghiere per tutti coloro che devono sopportare questo terrore”. Di nuovo: “Preghiamo per lo Stato della California, per tutti i residenti, per i nostri cari e per i vigili del fuoco”. Secondo le autorità l’incendio di Los Angeles è il peggiore nella storia della California e il numero di vittime è purtroppo destinato ad aumentare.