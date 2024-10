Clarisse e Alessandro, chi è la coppia di “Se mi lasci non vale”: “Non andiamo d’accordo e…”

Clarisse e Alessandro sono una delle coppie di “Se mi lasci non vale“: tra loro le differenze caratteriali sono troppo forti e per questo si arriva spesso allo scontro. Inoltre, c’è pochissimo dialogo e questo accentua le cose. Alessandro, disoccupato, vorrebbe un figlio con la compagna ma al momento i due non sono stabili. “Io con lei voglio fare ancora tante cose, è bella e giovane. Non la voglio perdere” racconta il fidanzato, ma Clarisse è convinta che “l’amore non basta. Serve più dialogo e a noi manca”.

Giulia accusa Mirko a "Se mi lasci non vale"/ "Ha sminuito la mia depressione post-partum". Lui piange

“Ogni tanto mi sento abbandonata a me stessa”, racconta lei, scoppiando poi in lacrime. “In questo periodo della mia vita sto tenendo tante cose dentro me, non riesco a tirarle fuori perché so che non serve a niente, preferisco stare sola” spiega ancora Clarisse. Alessandro invece sottolinea: “Non la voglio assolutamente abbandonare, per me è importante capire cosa la stia uccidendo a livello morale. Quando lei mi parla di distanza o mi insulta, io ho adottato una tecnica: non la ascolto“. Un metodo che, secondo la psicologa del programma, non è giusto: servirebbe infatti parlare di più in modo tale da confrontarsi e capire meglio cosa si voglia nella relazione.

Giulia devasta la ‘Anger room’ a Se mi lasci non vale e piange: “Mi sento sola”/ Il fidanzato: “Colpa mia…”

Clarisse e Alessandro, non mancano gli scontri per la coppia

Clarisse si sente spesso giudicata dal fidanzato, Alessandro. Uno dei momenti in cui il ragazzo la prende più di mira è quando lei guida. Lei spiega: “Mi dice che vado piano come una nonna ma allo stesso tempo mi dice di stare attenta. Per me non è protezione nei miei confronti ma è insicurezza”. Per Alessandro, invece, è solamente un modo di proteggerla e cercare di stare attento alla sua fidanzata nel momento della guida.