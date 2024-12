Andrea Riso e Giulia Provvedi: i due insieme nel 2022

Dopo aver chiuso la storia d’amore con il portiere Pierluigi Gollini, al quale è stata legata per alcuni anni, Giulia Provvedi, gemella di Silvia con la quale forma il duo “Le Donatella”, ha trovato nuovamente l’amore con il nuovo fidanzato, Andea Riso, l’uomo con il quale ora è felicemente accompagnata da qualche tempo. Con Andrea Riso, ora Giulia ha ritrovato la sua felicità. “Sono felice” ha ammesso lei, spiegando di essere finalmente serena con un uomo, dopo la dolorosa rottura con Gollini, con il quale pensava di passare tutta la sua vita.

Giulia Provvedi si è mostrata insieme con il fidanzato, Andrea Riso, solamente qualche mese dopo l’inizio della loro relazione. Il primo scatto postato insieme su Instagram era in montagna. Poi, a luglio 2023 i due si sono concessi un romantico e rilassante viaggio in Giamaica, dove si sono mostrati più felici e belli che mai, sotto il sole.

Andrea Riso e Giulia Provvedi: chi è il fidanzato dell’artista de “Le Donatella”

Andrea Riso e Giulia Provvedi sarebbero fidanzati già dal 2022. La storia va dunque avanti da un paio di anni ma entrambi sono molto riservati sulla loro relazione e non hanno mai parlato l’uno dell’altra. E uniche foto insieme sono quelle postate sui social dalla bella Giulia, quasi sempre in vacanza. I due hanno infatti ufficializzato la loro storia con uno scatto a Cournayeur, in Valle d’Aosta, sotto il quale Giulia ha scritto: “Sono felice”. Poi, ancora, le foto in Giamaica.

Un amore, il loro, che viene tenuto piuttosto “segreto”, o meglio, riservato. Entrambi, infatti, ci tengono molto alla loro privacy nonostante Giulia Provvedi sia un personaggio “pubblico”. Andrea Riso, il suo compagno, sarebbe invece attivo nel mondo del calcio, così come l’ex fidanzato della cantante, Pierluigi Gollini, portiere all’epoca della loro storia all’Atalanta.

