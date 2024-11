Clementino torna in tv come giudice della nuova edizione di The Voice Kids, il talent show dedicato ai giovani talenti condotto da Antonella Clerici e trasmesso in prima serata su Rai1. Un gradito ritorno quello del rapper campano che in diverse occasioni ha confessato quanto sia felice di poter ricoprire il ruolo di giudice di The Voice. Non solo, interpellato sulla sua vita privata e sentimentale, la Iena Bianca ha voluto chiarire la sua “posizione” dopo la fine della lunga relazione con la ex fidanzata Martina Difonte. E’ finita tra Clementino e la fidanzata Martina Difonte; una storia durata per diversi anni, ma giunta al capolinea.

Proprio il rapper, intervistato da Serena Bortone, parlando del suo privato ha confessato di essere single. Non solo, Clementino è entrato anche nei dettagli rivelando: “ho avuto tre o quattro volte storie serie. Io voglio innamorarmi e basta”.

Non c’è nessuna nuova donna nella vita di Clementino, il rapper e giudice della nuova stagione di The Voice Kids. La fine della storia d’amore con la ex fidanzata Martina Difonte, ma non è dato sapere cosa sia successo tra i due e soprattutto quali sono i motivi che hanno portato alla rottura. A chi gli ha chiesto se ha voglia di mettere su famiglia, il rapper ha replicato: “Sono single. Non ho la fidanzata, come faccio a fare un figlio”.

Clementino però non esclude la possibilità di una nuova fidanzata, visto che ha confessato di essere ancora alla ricerca dell’amore. Infine parlando del suo passato ha ammesso: “Il più grande nemico di me stesso sono io. Non sono un esempio, quotidianamente cerco di trovare me stesso”. Dichiarazioni forti, che denotano maturità e anche una presa di coscienza del proprio carattere. Se con Martina non ha funzionato non è detto che in futuro non possa andare meglio con qualche altra donna. Nel frattempo, però, Clementino continua a cercare se stesso.