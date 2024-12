Quest’oggi, venerdì 27 dicembre 2024 va in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, il film drammatico del 1992 dal titolo Codice d’onore. La pellicola è diretta dal regista Rob Reiner, considerato uno dei più importanti film maker statunitensi, grazie a lavori quali “Harry, ti presento Sally…” (1989), “Misery non deve morire” (1990) e “Il presidente – Una storia d’amore” (1995). La colonna sonora è stata composta da Marc Shaiman, che nel corso della sua carriera ha collaborato in molteplici occasioni con il regista a partire da “Harry, ti presento Sally…”(1989) fino a “LBJ” (2016).

Anticipazioni Il Conte di Montecristo, oggi 27 dicembre 2024/ Come finisce la storia di Edmond Dantès

Il protagonista di Codice d’onore è interpretato dall’attore statunitense Tom Cruise, vincitore per ben 3 volte del Golden Globe per “Nato il quattro luglio”, “Jerry Maguire” e “Magnolia”. Al suo fianco uno tra i più grandi interpreti della storia cinematografica internazionale, Jack Nicholson, che lavorerà nuovamente con Reiner in “Non è mai troppo tardi” (2007), e l’attrice e sex symbol Demi Moore, candidata ai Golden Globe per la sua performance in “Ghost – Fantasma” (1990). Nel cast anche il noto attore Kevin Bacon, che aveva raggiunto la fama a metà degli anni ’80 con il lungometraggio “Footloose”.

Aladdin, Rai 1/ Il film live action Disney con Will Smith: trama, casta e curiosità (27 dicembre 2024)

CODICE D’ONORE, LA TRAMA DEL FILM

Codice d’onore segue il processo di due membri della marina degli Stati Uniti, il soldato scelto Louden Downey e il caporale Lance Harold Dawson, accusati di avere ammazzato un loro compagno durante una rissa nella struttura di Guantanamo. La vittima, William Santiago, era protagonista di vessazioni continue da parte dei suoi colleghi e, proprio per questo motivo, aveva fatto più volte domanda di trasferimento trovandosi di fronte al continuo rifiuto da parte del comandante della base, il colonnello Nathan Jessup (Jack Nicholson). A scontrarsi in tribunale vi sono l’avvocato dell’accusa, Jack Ross (Kevin Bacon), che sostiene che il pestaggio sia collegato a uno strano avvenimento accaduto nella zona di Cuba, e l’investigatrice JoAnne Galloway (Demi Moore), convinta che i due uomini abbiano in realtà ubbidito ad un ordine.

Natale a tutti i costi, Rete 4/ La trama del film con Christian De Sica, oggi, 27 dicembre 2024

Per la difesa viene scelto il tenente Daniel Kaffee (Tom Cruise), un avvocato alle prime armi che, fin dal primo momento, cerca di giungere ad un patteggiamento. I due accusati, però, rifiutano questa opzione continuando a sostenere che l’ordine fosse arrivato dal loro comandante che aveva chiesto loro di mettere in atto il cosiddetto “codice rosso” un sistema punitivo ufficioso. Kaffee e Galloway dovranno unire le loro forze per scovare gli elementi necessari per provare l’innocenza dei due uomini, ma si troveranno a dover affrontare le resistenze delle alte sfere della marina.

CODICE D’ONORE, ALCUNE CURIOSITA’

Codice d’onore ha ottenuto un incredibile successo ai botteghini, incassando più di 236 milioni di euro, e ricevendo il plauso di pubblico e critica, ottenendo ben 3 nomination ai Premi Oscar e 5 ai Golden Globe. Non tutti sanno che la celebre battuta di Nicholson “You can’t handle the truth!” (Non puoi sopportare la verità!) in realtà era stata completamente improvvisata dall’attore, inoltre il finale del film avrebbe dovuto essere totalmente diverso, ma fu cambiato in un ultimo momento per dare maggiore significato alla storia.

Il portale bloopers.it ci svela alcuni errori presenti nella pellicola. Ad esempio, quando Daniel e Sam vanno da Joanne per parlare del caso, si può vedere Daniel che ripassa sullo sfondo, dopo essersi alzato per andare via, poiché aveva sbagliato direzione. Inoltre, quando Daniel e JoAnne vanno a Cuba per svolgere le indagini, viene citato il 6 settembre come giorno dell’omicidio, mentre nel resto del film si parla del 6 novembre.