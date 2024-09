Colazione da Tiffany, diretto da Blake Edwards

Lunedì 23 settembre, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, è in programma un classico della commedia americana del 1961, quel Colazione da Tiffany che viene considerato il film simbolo della carriera di Audrey Hepburn, che ne è la protagonista principale. Già vincitrice dell’Oscar per Vacanze romane di William Wyler, l’attrice ricevette una nomination per la sua interpretazione.

Il film Colazione da Tiffany prende spunto dal nome della nota gioielleria di New York e vede nel cast, oltre la Hepburn, anche George Peppard, Mickey Rooney, Patricia Neal e Buddy Ebsen. La sceneggiatura, curata da George Axelrod, prende spunto dall’omonimo romanzo che è stato scritto nel 1958 da Truman Capote. La regia di Colazione da Tiffany, infine, è affidata a Blake Edwards, il maestro della commedia brillante USA, autore di altrettanti titoli come Hollywood Party, Victor Victoria e la serie de La Pantera Rosa.

La trama del film Colazione da Tiffany: con l’obiettivo di diventare ricchi si può anche trovare il vero amore

In Colazione da Tiffany, Holly Golightly è una sognatrice che vive a New York con un gatto al quale non vuole dare un nome ed è convinta che la Grande Mela le porterà prima o poi l’occasione che aspetta per diventare ricca. Nel frattempo esce tutte le sere alla ricerca di un marito ricco che possa garantirle il tenore di vita che lei sogna e ogni mattina all’alba si ferma a fare colazione davanti alle vetrine della nota gioielleria Tiffany & Co., sulla meravigliosa Quinta Strada, fantasticando su un anello di fidanzamento che prima o poi riuscirà a farsi regalare da qualche ricco rampollo newyorkese.

Intanto, per poter vivere, ogni settimana, puntualmente il giovedì, Holly si reca a far visita in carcere a Sally Tomato per un compenso di 50 dollari: lei è convinta di chiacchierare solo delle condizioni climatiche ma non sa che porta fuori dei messaggi in codice che servono al boss della malavita per portare avanti i suoi affari. Un giorno Holly fa la conoscenza del suo vicino di casa, Paul Varjak, con il quale scatta subito una simpatia, almeno fino a quando Holly non scopre che in realtà il ragazzo è un nullafacente che si fa mantenere dalla sua attempata amante.

A poco a poco i due si conoscono di più e Paul – che ormai Holly chiama Fred poiché le ricorda il fratello lontano – scopre che la giovane è sì alla ricerca di un uomo ricco ma solo perché intende raccogliere quella sicurezza economica che le permetterebbero di aiutare il suo vero fratello, una volta che questo verrà congedato dall’esercito, al ritorno dalla guerra. Trascorrendo sempre più tempo insieme, fra i due ragazzi inizia a nascere un tenero sentimento, alimentato da tante risate e da piccoli gesti come il dono da parte di Paul di un anello di plastica, simile ad uno di Tiffany.

Fra i due, però scoppia un litigio quando Varjak lascia la sua amante per essere libero di vivere la storia con Holly, ma la ragazza non riesce a fare lo stesso. Gli eventi infine precipitano quando la giovane donna riceve la notizia della morte del fratello in guerra. Paul, che non può più vivere in quel costoso appartamento, cambia casa e i due si perdono per poi rivedersi qualche mese dopo quando vengono arrestati per complicità con la mafia. Per fortuna il tutto viene risolto in poche ore ma è l’occasione per Varjak di dichiarare il suo amore alla ragazza: dopo un altro litigio sotto la pioggia, finalmente Holly cede ai suoi sentimenti e i due, insieme al gatto che finalmente ha un nome, possono iniziare la loro vita insieme.