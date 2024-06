Come finisce Davos, anticipazioni ultima puntata 3 luglio 2024/ Finale stagione: Johanna ritrova la figlia?

Anticipazioni ultima puntata di Davos, 3 luglio 2024: Johanna Gabathuler accusata di tradimento

Intrighi, colpi di scena e risvolto inaspettati sono gli ingredienti della serie di Canale5 Davos 1917 e dalle anticipazioni sull’ultima puntata in onda mercoledì 3 luglio 2024, in prima serata su Canale 5, si scopre quale sarà il grande finale di stagione, vediamo dunque come finisce Davos. Dopo una violenta esplosione all’interno dei servizi segreti scatterà la caccia al traditore e la più preoccupata sarà Johanna Gabathuler (Dominique Devenport). L’infermiera dovrà fare in modo che ‘il piano Lenin’ riesca a realizzarsi, inserendosi in intrighi sempre più grandi e sempre di maggiore rilevanza internazionale. Il piano prevede che si scateni una rivolta contro lo zar e che quindi la Russia venga forzata a ritirarsi dalla guerra.

Johanna, ovviamente, è pronta a tutto perché il suo obbiettivo principale è riabbracciare la figlia. L’infermiera e Mangold, dopo aver cercato di portare a termine il Piano Lenin, vogliono uscire definitivamente dal giro dello spionaggio. La situazione però si rivelerà più rischiosa del previsto e purtroppo il piano fallisce perché, al momento della fuga di Johanna e Mangold, il medico verrà catturato ed imprigionato con accuse molto gravi. Johanna stessa viene accusata di tradimento e per dimostrare la sua innocenza dovrà portare a termine dei piani che dovrebbero dimostrare anche la sua fedeltà verso la patria.

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata di Davos del 3 luglio 2024 si scopre poi che Johanna deciderà di sposare Thanner, che è ormai sulla sedia a rotelle, per continuare a spiare in segreto. La contessa e spia tedesca Ilse von Hausner, ormai all’ultimo stadio della tubercolosi, deciderà di suicidarsi e invierà all’infermiera i microfilm con cui aveva ricattato i suoi clienti per la sua sopravvivenza. Johanna riuscirà a cavarsela e soprattutto a ritrovare la figlia rapita? Come finisce Davos? Gli spoiler sulla trama rivelano che la crocerossina si troverà costretta a collaborare alla difficile consegna di denaro per Lenin. L’infermiera sarà sempre più invischiata negli affari dei servizi segreti ma, allo stesso tempo, non è mai stata così vicina a ritrovare sua figlia. Quel che è certo è che non mancheranno colpi di scena fino all’ultimo.











