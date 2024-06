Anticipazioni Davos, 2a puntata del 26 giugno 2024/ Situazione sempre più pericolosa per Johanna Gabathuler

Continuano le vicende della crocerossina Johanna Gabathuler tra spionaggio, azione, vicende sentimantali e la tormentata ricerca del figlio e dalle anticipazioni sulla seconda puntata di Davos, in onda mercoledì 26 giugno 2024 si scopre che i colpi di scena non mancheranno. Siamo nel 1917 in piena Prima Guerra Mondiale ed anche se la Svizzera è un Paese neutro allo stesso tempo è un importante centro strategico perché tutti i Paesi confinanti sono in guerra, dalla Francia all’Italia passando per la Germania e l’Austria. La giovane crocerossina Johanna spinta da Ilse continuerà ed essere una spia per conto dei tedeschi.

Ilse spronerà Johanna ad essere sempre più indipendente e determinata, la posta in gioco infatti è alta perché così facendo otterrà in cambio il figlio. Facendo un passo indietro, infatti, al fronte la giovane ha vissuto una passionale storia d’amore con un soldato ed è rimasta incinta. Nato il bambino la sua famiglia e soprattutto il padre le hanno imposto di darlo in adozione. In suo aiuto è arrivata la contessa di Ilse von Hausner che le ha proposto di diventare una spia per rivedere suo figlio. Ed inoltre la sua famiglia sta cercando di portare avanti nel migliore dei modi l’hotel Curhaus Cronwald non senza difficoltà economiche. Le anticipazioni di Davos svelano inoltre che a complicare il tutto, poi, c’è anche il rapporto complicato con l’uomo che la sua famiglia le ha imposto di sposare Thanner Grossrat.

Davos, anticipazioni puntata del 26 giugno 2024: Joahanna picchiata dal marito

E non è tutto, le anticipazioni sulla 2a puntata di Davos svelano anche che verrà organizzato un ballo di Capodanno a Davos dalla principessa russa Olga Belova e questa si dimostrerà l’occasione ideale per Johanna per poter carpire nuovi segreti, ma sarà anche l’occasione per Mangold di invitare Johanna a danzare con lui sotto gli occhi esterrefatti di Thanner. Il futuro marito della crocerossina mentre in pubblico non oserà opporsi a Johanna in privato avrà una reazione rabbiosa ed eccessiva. Thanner picchierà Johanna Gabathuler per la sua sfrontatezza e le dirà che dopo le nozze non le sara’ piu’ permesso lavorare.

Nel frattempo, il padre della giovane infermiera convincerà Thanner Grossrat ad acquistare una grossa quota del Cronwald per risollevarlo dai debiti e Mathilde proporrà una possibile conversione della struttura in vero e proprio hotel, vista la splendida posizione di cui gode tra le montagne svizzere. L’appuntamento con la 2a puntata di Davos, la nuova serie svizzero-tedesca drammatica è per mercoledì 26 giugno 2024 a partire dalle 21.25 circa su Canale5. La trama, pur non essendo tratta da una storia vera, si ispira a vicende realmente accadute nella Svizzera del 1917 in piena Guerra Mondiale.











