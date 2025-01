Anticipazioni Il conte di Montecristo, ultima puntata del 3 febbraio 2025: la vendetta di Dantes

Cosa succederà nell’ultima attesissima puntata della fiction di Rai1 basata sull’omonimo romanzo di Alexander Dumas? Come finisce Il conte di Montecristo? Edmond Dantes porterà a termine la sua vendetta o avrà dei ripensamenti? E che fine faranno tutti i personaggi come Danglars, Villefort, Fernand? Le anticipazioni de Il conte di Montecristo svelano che la trama si farò sempre più fitta ed intrigata ricca di colpi di scena, intrighi e tradimenti ma anche rari esempi di lealtà e amicizia ad opera dei personaggi più impensabili come il brigante Vampa e il contrabbandiere Jacopo.

Come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo? Anticipazioni/ Dramma storia d'amore

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Il conte di Montecristo dell’ultima puntata in onda lunedì prossimo, 3 febbraio 2025, si scopre che Montecristo riuscirà a rintracciare il figlio illegittimo di Villefort ed Hermine Danglars. I due amanti, infatti, hanno avuto una relazione clandestina da cui è nato un bambino che il procuratore ha fatto credere morto alla donna. In realtà l’ostetrica dopo aver visto che l’uomo seppelliva vivo il bambino lo ha salvato. Ma che fine ha fatto questo bambino? Dantes si metterà sulle sue tracce del ragazzino fino a ritrovarlo. Il suo nome è Gaston, è cresciuto ed è diventato un ladro.

Il conte di Montecristo nella bufera sui social: "Tre gravi errori nella trama"/ Web diviso: "È capolavoro"

Come finisce Il conte di Montecristo? Anticipazioni ultima puntata: Fernand smascherato

E poi ancora dalle anticipazioni sull’ultima puntata si scopre come finisce Il conte di Montecristo, Dantes dopo aver ritrovato Gaston scoprirà che è diventato un ladro. Il ragazzino ruberà del denaro a Caderousse e durante la fuga finirà per uccidere un poliziotto e verrà arrestato. Nel frattempo Danglars scoprirà quello che ha Fernand d’Morcef in Algeria, ha tradito lo scià Ali Pasha e venduto la figlia di quest’ultimo Haydée ed incalzato da Montecristo lo smaschererà a mezzo stampa: avrà inizio così la vendetta de Il conte di Montecristo che si abbatterà anche su Villefort e Danglars.

Anticipazioni Il conte di Montecristo, 27 gennaio 2025/ Saltano le nozze tra Valentine e Franz d’Epinay

Svelate le anticipazioni sull’ultima puntata de Il conte di Montecristo non resta che ricordare che la puntata finale della fiction di Rai1 andrà in onda lunedì prossimo, 3 febbraio 2025, in prima serata su Rai1 ed è possibile seguirla anche in diretta streaming su Raiplay, dove sono in realtà già disponibili i primi episodio. Gli ascolti delle prime puntate sono stati più che ottimi con una media del 30% di share e quasi 6 milioni di telespettatori. Tuttavia non sono mancate critiche e polemiche soprattutto sui social per alcuni gravi errori di trama.