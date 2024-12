Come finisce Libera su Rai1, anticipazioni ultima puntata di oggi: Clara e il papà di Pietro in pericolo

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Libera, fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino nei panni appunto della giudice Libera Orlando che cerca verità e giustizia per la figlia Bianca, morta 15 anni prima. Quella che inizialmente sembrava una morte accidentale per overdose, nel corso delle puntate, si è scoperto essere un omicidio ma chi ha ucciso Bianca e perché? La giudice cercherà di far luce sulla sua morte grazie all’aiuto di Pietro Zanon (Matteo Martari), all’epoca ex fidanzato della figlia. Donna forte e indipendente, la giudice Orlando si divide tra lavoro e vita privata dedicandosi soprattutto alla nipote 14enne Clara, figlia di Bianca e le anticipazioni Libera dell’ultima puntata del 10 dicembre 2024 svelano che proprio Clara sarà in pericolo e rischierà di morire.

Il primo episodio di puntata s’intitola In dubbio pro reo e si apre con Pietro in carcere dopo essersi definito colpevole della morte di Vanni Rossani per salvare la Orlando. Pietro in carcere riceverà una soffiata molto importante per dare una svolta all’indagini della morte di Bianca. Dopo essere stato scagionato, Pietro e Libera si presenteranno al cantiere navale di Sergio Covacich ma lì troveranno Teschio, scagnozzo di Covacich. I due uomini cercheranno di intimidire Zanon e la Orlando arrivando persino a mettere in pericolo Clara e il papà di Pietro. Teschio drogherà Clara mettendelo delle anfetamine nella boraccia e subito dopo investirà con l’auto il padre di Pietro.

Come finisce Libera, anticipazioni finale di stagione: non è stato Aldo Ferrero ad uccidere Bianca!

Le anticipazioni Libera serie tv in onda su Rai1 dell’ultima puntata in onda questa sera svelano che i colpi di scena e i risvolti mozzafiato saranno i grandi protagonisti. Nel secondo episodio di puntata dal titolo Lex aequa ominia est Davide porterà Pietro e Teschio in questura. Libera, nel frattempo, scoprirà che Aldo Ferrero non è il mandante dell’omicidio di Bianca e che solo Covacich può rivelare la verità essendo l’unico a saperla, ma verrà trovato impiccato. La morte dell’uomo per la Orlando sarà un duro colpo perché le indagini torneranno al punto di partenza: chi ha ucciso Bianca?

Come finisce Libera su Rai1? Le anticipazioni sulla fiction Lunetta Savino rivelano che si scoprirà cos’è successo davvero alla giovane, chi l’ha uccisa e perché. Senza scendere troppo nei dettaglio, la giudice scoprirà che c’è anche un terzo uomo a conoscenza di quello che è successo alla figlia e, con l’aiuto di Pietro, si metterà sulle sue tracce. Insomma tra colpi di scena, rivelazioni spiazzanti e retroscena choc finalmente la verità sulla morte di Bianca verrà fuori.

Dove vedere in streaming Libera, fiction di Rai1 con Lunetta Savino

È possibile vedere l’ultima puntata di Libera in diretta streaming su Raiplay oltre che in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. La serie tv è stata accolta con favore dal pubblico che ha seguito le prime tre puntate con una media di una media di 3,3 milioni di telespettatori (share del 18,4%) che le hanno permesso di vincere sempre la sfida degli ascolti con la concorrenza. Non resta, infine, che guardare la puntata per scoprire come finisce Libera su Rai1.