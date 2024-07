Com’è morto Doug Sheehan, celebre attore di ‘General Hospital’/ L’annuncio della moglie Cate Abert

Il mondo del cinema e soprattutto le persone a lui più care, piangono Doug Sheehan: come riporta La Repubblica, l’attore è morto lo scorso 29 giugno all’età di 75 anni. Solo oggi è stata annunciata dalla famiglia la scomparsa del volto iconico di ‘General Hospital’ e ancora non sono note le ragioni che avrebbero determinato il triste passaggio a miglior vita di Doug Sheehan. Come riporta TgCom24, il decesso dell’attore sarebbe avvenuto presso la sua abitazione con al fianco la moglie Cate Abert.

Classe 1949 e originario della California, Doug Sheehan ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione verso il finire degli anni settanta. Da annoverare come primo ruolo di spicco, nel 1978, una ruolo in Charlie’s Angels. Sarà solo il primo passo verso una carriera costellata da diverse partecipazioni in serie tv di successo, in particolar modo nei panni dell’avvocato Joe Kelly in General Hospital.

Doug Sheehan, la carriera: addio ad un volto celebre delle serie tv statunitensi

Doug Sheehan – scomparso lo scorso 29 giugno – è stato un veterano della serie tv General Hospital partecipando tra il 1979 e il 1982 a ben 205 episodi. Particolarmente longevo anche il suo operato in California, per ben 115 episodi. Nel tempo ha poi alternato diversi ruoli per alcuni progetti di successo, spaziando dal genere comico a lavori più introspettivi e impegnati. La notizia della sua morte all’età di 75 anni non può dunque che destare la tristezza degli addetti ai lavori, degli affetti, di sua moglie Cate Abert ma anche di tutti coloro che si erano affezionati ai personaggi e volti da lui interpretati sempre in maniera magistrale.











