Siamo arrivati finalmente al momento più entusiasmante in assoluto della Lotteria Italia 2025 dopo il sorteggio di ieri sera di tutti i biglietti vincenti che hanno aperto le porte alla fase in cui potrete riscuotere vincita coi vostri ricchissimi bottini: un momento – certamente – importante, ma anche delicato perché si dovrà procedere secondo dei precisi passaggi ed in tempi ben definiti; pena veder decadere definitivamente la propria vincita della Lotteria Italia 2025 con buona pace dei sensi di chi – magari – era titolare dell’ambitissimo biglietto dal valore di 5 milioni di euro, o anche di uno qualsiasi delle altre categorie.

Partendo dal principio, ovviamente prima di riscuotere sarà necessario verificare nel dettaglio che uno (o magari anche di più!) tra i biglietti in vostro possesso sia effettivamente vincente: per farlo potrete sempre consultare il nostro articolo con tutti i codici vincenti annunciati ieri sera durante la diretta di ‘Affari tuoi‘; oppure anche attraverso il Bollettino ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli o con il comodissimo tool di verifica automatica della vincita presente sul sito ufficiale della Lotteria Italia 2025.

Come riscuotere vincita biglietto vicnente della Lotteria Italia 2025: tutto quello che c’è da sapere per incassare la propria vincita

Entrando ora nel merito effettivo delle modalità con cui potrete portarvi a casa il vostro ricchissimo premio della Lotteria Italia 2025, il primissimo aspetto da mettere in chiaro è che avrete in totale sei mesi dalla pubblicazione del bollettino – ovvero ieri sera – per recarvi ad incassare la vincita; mentre sempre parlando di tempistiche saranno poi necessari anche circa 45 giorni per vedersi accreditato il premio secondo le modalità che andrete ad indicare e che vedremo nelle prossime righe.

Per come riscuotere vincita e premio molto dipenderà dal fatto che il vostro biglietto vincente sia cartaceo o digitale: partendo dalla prima – decisamente più probabile – alternativa, indipendentemente dal valore della vincita dovrete presentare il biglietto integro ed originale unitamente ad un documento, al codice fiscale e all’Iban del proprio conto corrente all’Ufficio premi Lotterie nazionali in viale del Campo Boario, 56/D a Roma presentandolo personalmente o inviandolo (a proprio rischio e pericolo) per posta; oppure – e se non vivete nella Capitale è l’opzione che vi consigliamo – in alternativa in un qualsiasi sportello della Banca Intesa Sanpaolo.

D’altra parte, se il biglietto della Lotteria Italia 2025 vincente è stato acquistato online, la prima cosa da fare sarà quella di generare il promemoria di gioco tramite la sezione ‘I miei biglietti’ o quella ‘Movimenti e giocate’ che si trova sul sito usato per acquistare il biglietto: il promemoria – poi – andrà consegnato nelle medesime modalità che abbiamo descritto prima (ovvero all’Ufficio premi romano, oppure nelle filiali Intesa Sanpaolo) senza modifiche concrete di alcuna sorta.