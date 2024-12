OGGI CONCERTO NATALE SENATO 2024 CON L’ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI

Sarà diversa la domenica per l’Aula di Palazzo Madama, visto che alle ore 12:20 di oggi, 22 dicembre, è in programma il Concerto Natale Senato 2024 che potrà essere seguito anche in diretta tv e video streaming, come avrete modo di scoprire di seguito. Un appuntamento ormai tradizionale che si aprirà con l’Inno d’Italia che risuonerà tra i banchi dell’edificio storico che ospita la camera alta, poi prenderà la parola colui che la rappresenta, Ignazio La Russa, presidente appunto del Senato.

All’appuntamento parteciperanno le più alte cariche dello Stato italiano, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma ci saranno altre autorità ospiti. Questo è il caso del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, con i ministri della Cultura e della Salute, rispettivamente Alessandro Giuli e Orazio Schillaci, ma ci sarà anche Giovanni Amoroso, presidente facente funzioni della Corte costituzionale. Il Concerto Natale Senato 2024 è stato affidato all’Orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da uno dei maestri più apprezzati a livello internazionale, Riccardo Muti, che ne è il fondatore.

RICCARDO MUTI PER IL CONCERTO NATALE SENATO 2024

L’Aula di Palazzo Madama è ormai ben nota all’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, visto che vi ha suonato quattro volte, sempre con il maestro Riccardo Muti a dirigerla. Con il Concerto Natale Senato 2024 saranno cinque le direzioni per il maestro, che mancava da cinque anni; infatti, l’ultima sua direzione risale al 2019, mentre in precedenza ha diretto i concerti natalizi del 2012, 2009, mentre il primo risale al 2005.

Ma l’appuntamento odierno rappresenta anche un’occasione particolare per l’Orchestra giovanile fondata da Muti, visto che potranno essere celebrati i vent’anni dalla sua nascita, avvenuta nel 2004 su iniziativa proprio del maestro. Sono state anticipate le composizioni che risuoneranno al Senato: protagonisti Beethoven e Bizet, rispettivamente con l’ouverture Coriolano op. 62 la Sinfonia Roma op. 37.

LE COMPOSIZIONI SCELTE DA RICCARDO MUTI

L’ouverture Coriolano op. 62 fu scritta da Ludwig van Beethoven per la tragedia di Heinrich Collin, di cui era protagonista il cognato di Mozart e che ebbe un grande successo. La struttura e i temi di questa composizione seguono l’idea della tragedia, che narra la storia del condottiero romano Coriolano, infatti viene ben rappresentato l’impeto bellicoso del condottiero che era pronto a invadere romano, al tempo stesso vengono rappresentate anche le suppliche della madre che intervenne per dissuaderlo dai suoi intenti.

Non viene riproposta spesso in concerto, invece, la Sinfonia Roma in Do maggiore, Op. 37, di Georges Bizet, che ne era insoddisfatto al punto tale da rivederla più volte, senza mai arrivare a una versione definitiva prima della sua morte.

COME SEGUIRE IL CONCERTO NATALE SENATO 2024 IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La diretta Concerto Natale Senato 2024 andrà in onda dalle ore 12:20 di oggi, domenica 22 dicembre, in tv su Rai 1, dopo la Recita dell’Angelus, ma sarà disponibile anche quella video streaming, visto che la piattaforma Raiplay consente di seguire i vari canali della Tv di Stato anche tramite dispositivi mobili, come smartphone e tablet, oltre che via pc. Rai Cultura cura la messa in onda dell’evento, mentre per quanto riguarda la conduzione, se ne occupa Milly Carlucci, recentemente alla guida del programma che ha curato la messa in onda della Prima della Scala 2024.