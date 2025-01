Concorrenti Ora o mai più 2025: tutti i nomi

I protagonisti di Ora o mai più 2025 sono i concorrenti che, ogni settimana, sul palco del Nomentano 5 – Studi Televisivi “Fabrizio Frizzi”, si esibiscono dal vivo. Il cast di Ora o mai più sono nomi che, in passato, hanno scritto pagine importante della musica italiana scalando le classifiche con i propri tormentoni. Tra i concorrenti di Ora o mai più 2025 ci sono, in particolare, diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Spazio, dunque, a Valerio Scanu che ha partecipato anche al Festival di Sanremo portando anche a casa la vittoria con il brano “Per tutte le volte che…”. Valerio, poi, si è messo in gioco anche partecipando ad altri programmi come Tale e Quale Show e l’Isola dei Famosi.

Tra i concorrenti, poi, spicca anche la presenza di Pierdavide Carone che ha partecipato all’edizione di Amici vinta da Emma Marrone e che, in passato, ha collaborato anche con Lucio Dalla. Tra gli ex allievi di Amici concorrenti di Ora o mai più, inoltre, c’è anche Loredana Errore che, esattamente come Pierdavide, ha partecipato all’edizione di Amici vinta dalla Marrone.

Concorrenti Ora o mai più 2025: chi vincerà la seconda puntata?

Oltre agli ex allievi di Amici ci sono anche artisti che hanno trovato, in passato, il successo con delle band come Matteo Amantia (ex frontman degli Sugarfree). Completano il cast, poi, Pago che, nel corso del tempo, è diventato molto popolare in tv partecipando a Temptation Island e al Grande Fratelloo Vip; Antonella Bucci che, con la sua voce, ha incantato tutti duettando con Eros Ramazzotti sulle note di Amarti è l’immenso per me; Anonimo Italiano che si è sempre esibito con una maschera e Carlotta che, oltre ad insegnare canto, ha scalato le classifiche con il tormentone Frena.

Al termine della prima puntata, a trionfare è stato Matteo Amantia che ha battuto Pierdavide Carone e Antonella Bucci che si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Valerio Scanu, invece, non ha convinto totalmente la giuria piazzandosi all’ultimo posto della classifica.