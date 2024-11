CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: FATE LA FORMAZIONE GIÀ DI GIOVEDÌ!

Oggi giovedì 7 novembre 2024 è giorno di Coppe europee ma curiosamente anche di consigli Fantacalcio per la Serie A, perché la dodicesima giornata del massimo campionato inizierà con un anomalo “anticipo dell’anticipo” (potremmo descriverlo così) già alle ore 20.45 di questa sera, che di conseguenza è il davvero anomalo termine entro il quale dovrete stilare la vostra formazione per il Fantacalcio. Stavolta potrebbe essere davvero facile dimenticarsi, quindi la prima fondamentale “dritta” è proprio questa.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 11^ giornata (oggi sabato 2 novembre 2024)

Nei consigli Fantacalcio Serie A possiamo allora spendere una prima citazione per Andrea Pinamonti, che ha già deciso la vittoria del Genoa nell’ultima giornata sul campo del Parma e adesso ci proverà anche in casa contro un Como che appare in etto calo dopo un inizio che aveva entusiasmato tutti. Domani avremo Lecce Empoli, partita nella quale la citazione va per la difesa toscana, che è la terza migliore del campionato e incrocia l’attacco dei pugliesi, che è invece il peggiore della Serie A 2024-2025.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 10^ giornata (oggi martedì 29 ottobre 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE DRITTE DI FORMAZIONE PER L’UNDICESIMA GIORNATA

Proseguendo i nostri consigli Fantacalcio, dobbiamo naturalmente parlare poi delle otto partite attese fra sabato e domenica, pur considerando che tre squadre devono ancora giocare prima questa sera in Europa oppure in Conference League. Sicuramente in questo momento è sotto i riflettori soprattutto l’Atalanta, con i suoi bomber Lookman e Retegui che hanno travolto il Napoli, ma anche con Hien che ha annullato Lukaku domenica, meritando a sua volta le copertine.

Parlando dei consigli Fantacalcio, possiamo evidenziare i giocatori del Milan che saranno sicuramente al massimo dell’entusiasmo dopo l’impresa in Champions League sul campo del Real Madrid, con citazione sempre d’obbligo per Reijnders, mentre per la Juventus possiamo citare il giovane Savona, che ormai è un nome su cui mister Thiago Motta può ampiamente puntare. In avanti invece abbiamo i tre gol consecutivi di Orsolini, l’ottimo rendimento di Kean e anche di Tengstedt, che porta anche a Verona una ispirazione per i consigli Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 9^ giornata (oggi venerdì 25 ottobre 2024)