CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: UNA GIORNATA MOLTO PARTICOLARE

Per i consigli Fantacalcio Serie A la diciannovesima giornata avrà un aspetto “normale” e un altro decisamente particolare: la normalità è data dal fatto che la prima partita sarà in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 4 gennaio 2025, che di conseguenza sarà il termine ultimo per schierare la propria formazione. Dall’altro però bisogna naturalmente considerare che ben tre partite saranno rinviate per la Supercoppa Italiana: in base al regolamento della vostra Lega, potreste anche schierare i giocatori delle squadre coinvolte dai rinvii, ma noi preferiamo andare sul sicuro parlando di chi invece scenderà in campo fra oggi e domani.

Una citazione potrebbe essere dedicata ad esempio a Lorenzo Lucca, che è sicuramente uno degli attaccanti più forti del nostro campionato nel gioco aereo, una qualità che naturalmente lo mette in primo piano anche nei nostri consigli Fantacalcio. Lucca aveva finito il 2024 segnando un gol contro il Torino, oggi la sua Udinese è attesa dalla partita contro il Verona, che è la peggiore difesa del campionato, per cui naturalmente affidarsi a Lorenzo Lucca in attacco potrebbe essere di nuova una idea eccellente.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: QUALI GIOCATORI DA METTERE IN COPERTINA?

Più difficile sbilanciarsi per i consigli Fantacalcio quando si parla delle due super sfide che caratterizzeranno comunque il weekend di Serie A. In Napoli Fiorentina potremmo parlare dei due portieri, perché Alex Meret e David De Gea hanno finora garantito un livello di rendimento molto alto a chi li ha scelti come estremo difensore per le proprie formazioni al Fantacalcio, oltre che naturalmente ad Antonio Conte e Raffaele Palladino. Oggi l’esame sarà impegnativo per entrambi, siamo quindi curiosi di scoprire chi saprà uscirne meglio…

Domenica sera sarà invece il momento dedicato al derby Roma Lazio, altra partita che evidentemente spicca anche per i consigli Fantacalcio. Qui andiamo virtualmente in Argentina, perché Paulo Dybala e Taty Castellanos saranno due nomi molto attesi. La Joya giallorossa ha avuto vari problemi, però anche domenica scorsa a San Siro ha confermato la sua classe, che può fare la differenza quando Dybala sta bene. Castellanos invece è andato oltre le aspettative a livello individuale così come ha fatto la Lazio nel suo complesso, può quindi essere il simbolo del nuovo corso di Marco Baroni…