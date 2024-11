Chi sono i ballerini del corpo di ballo di This Is Me: quattro famosi ex di Amici

Gli ex di Amici non sono soltanto i protagonisti delle interviste di This is me, il programma di Canale 5 dedicato alle stelle nate dal talent, ma sono anche nel corpo di ballo che si esibisce, di volta in volta, sul palcoscenico insieme agli artisti e colleghi. A brillare nel corpo di ballo di This Is Me è Talisa Ravagnani, che oltre ad essere stata una ballerina concorrente di Amici, è poi stata successivamente scelta con velina di Striscia la Notizia. Cosa che è accaduta anche a Shaila Gatta e, più di recente, a Cosmary Fasanelli.

Ci sono anche Alessio Cavaliere e Alessio Gaudino nel corpo di ballo

Oltre alla brava e bella Talisa, nel corpo di ballo di This Is Me spuntano altri volti noti, ex di Amici. Parliamo di Vincenzo Durevole, ballerino di latino americano che è stato allievo del talent e che, ancora oggi, fa parte del cast fisso dei ballerini professionisti del programma.

Nel corpo di ballo di This Is Me c’è anche Alessio Cavaliere, talentuoso ballerino di hip hop che ha partecipato all’edizione 22 di Amici. E non manca un altro amato volto del programma: Alessio Gaudino, che ha partecipato ad Amici 15 ed è un altro elemento fisso del cast del talent di Maria De Filippi.