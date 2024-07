Chi è Craig Raymond, figlio di Tina Turner che si è suicidato

La vita di Tina Turner è stata segnata da successi straordinari, ma anche da profonde sofferenze. Una di queste è stata la perdita dei suoi due figli, Craig Raymond e Ronnie Turner. Craig Raymond è stato il figlio primogenito di Tina Turner, nato dalla relazione con il sassofonista Raymond Hill. La sua infanzia è stata però segnata da alcune problematiche, a partire dall’instabilità della relazione tra i suoi genitori e, successivamente, dalla turbolenta unione di Tina con Ike Turner. Ricordiamo, infatti, che la cantante raccontò di aver subito delle violenze fisiche e psicologiche dall’uomo, alle quali potrebbe aver assistito anche il figlio.

Nonostante le difficoltà, Craig sembrava aver trovato la sua strada. Aveva infatti intrapreso la carriera di agente immobiliare e viveva sereno a Los Angeles, o almeno così pareva. Questo perché, nel luglio del 2018, all’età di 59 anni, il primo dei figli di Tina Turner si è tolto la vita, sparandosi un colpo di pistola. Una notizia che ha sconvolto la madre e i familiari, cambiando drasticamente la vita della cantante.

Chi è Ronnie Turner, secondo figlio di Tina Turner, morto tragicamente

Ronnie Turner, invece, era figlio di Tina e Ike Turner. Nato nel 1960, ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze della relazione violenta tra i suoi genitori, mostrando, tuttavia, un costante supporto e affetto nei confronti della madre. Anche il destino di Ronnie è stato però tragico. Nel dicembre 2022, l’uomo è stato trovato senza vita nella sua casa in California. Le cause del decesso non sono state rese note immediatamente, ma successivamente si è appreso che era malato da tempo. La perdita di entrambi i figli è stata un duro colpo per Tina Turner, che ha espresso il suo dolore anche sui social media, dedicando ai suoi figli messaggi commoventi e pieni d’amore.