Cristian Forti e Valentina Pesaresi sono in crisi dopo Uomini e Donne? La coppia fa chiarezza

In attesa dell’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, il pubblico affezionato ai protagonisti del dating show di Canale 5 si è chiesto in questi giorni se una delle coppie nate nella scorsa stagione stia ancora insieme oppure si sia detta addio. Parliamo di Cristian Forti e Valentina Pesaresi, che i fan hanno notato distanti negli ultimi giorni.

Da qui è iniziata a circolare l’ipotesi di una possibile crisi per la coppia, possibilità che Cristian e Valentina hanno però commentato proprio in queste ore, chiarendo cosa sta accadendo nella coppia. Il tronista e la sua fidanzata hanno, infatti, tranquillizzato tutti i fan, smentendo la crisi.

Cristian Forti e Valentina Pesaresi smentiscono la fine della loro relazione: “Ecco perché siamo stati lontani”

Con un video pubblicato sui social, Cristian Forti e Valentina Pesaresi sono apparsi fianco a fianco per smentire le voci della loro rottura. “Ciao ragazzi, come state? Noi finalmente siamo tornati insieme. Non ci siamo visti per circa 15 giorni. – hanno chiarito subito nel video – E, malgrado tutti i messaggi che ci sono arrivati in direct dove ci chiedevano ’Ah, ma siete in crisi, non state più insieme’… Ragazzi, la risposta è No! Assolutamente no!”

La coppia ha dunque spiegato cos’è accaduto: “È stata semplicemente una vacanza separata, con i rispettivi amici. Non ci vediamo niente di male, anzi è una cosa sanissima. – e hanno concluso – Quindi nonostante le malelingue, delle cattiverie che ci sono arrivate, o delle persone con poca solidarietà, sia maschile che femminile, noi abbiamo superato tutto. E ora siamo pronti per la nostra vacanza ma prima faremo un’altra tappa che vedrete a breve.”