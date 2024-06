Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares innamorati dopo Uomini e Donne/ “Ci chiedono a quando le nozze…”

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares: l’amore dopo Uomini e Donne

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares sempre più felici e innamorati dopo Uomini e Donne. Dopo aver cominciato una frequentazione al termine dell’ultima stagione di Uomini e Donne lasciando insieme il programma nel corso dell’ultima puntata, Cristiano e Asmaa che, sui social, si mostrano sempre più sereni e felici, hanno raccontato i dettagli della loro relazione in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. Tra i due, tutto procede a gonfie vele e l’alchimia e la complicità crescono sempre di più al punto che i progetti per il futuro sono davvero importanti.

Asmaa che è già mamma di un bambino, infatti, non esclude la possibilità di poter allargare la famiglia. Pur essendo consapevole della relazione ancora fresca, l’ex dama di Uomini e Donne si lascia andare a parole importanti nei confronti di Cristiano, l’unico che sia riuscito ad abbattere il muro che aveva eretto.

Cristiano e Asmaa: i progetti per il futuro

Cristiano Lo Zupone, partecipando a Uomini e Donne, sperava di trovare la donna della sua vita. Dopo aver chiuso la frequentazione con Giulia, giunta nel programma per lui, ha deciso di dare una possibilità all’interesse per Asmaa e, dopo il primo appuntamento, non si sono più lasciati. “Asmaa è stata l’unica del parterre che ho nominato all’inizio di questo percorso quando mi hanno chiesto chi mi piacesse. Infatti, sin da subito ho cercato il suo sguardo senza trovarlo, le ho lasciato il numero ma lei non l’ha accettato, l’ho invitata a ballare ma lei a rifiutato. Poi ad un certo punto ha lascito il programma per qualche settimana e quando è rientrata ho notato che mi vedeva, che qualcosa era cambiato, fino a quando mi ha offerto il famoso biscotto”, ha detto Cristiano.

“La cosa buffa è che per come ci ha visto felici, uniti, perfetti l’uno per l’altra anche la madre di Cristiano ci ha già chiesto a quando le nozze. Mi rendo conto che sembra tutto veloce, ma la nostra compatibilità ha qualcosa di speciale: credo davvero che in un’altra vita io e Cristiano siamo stati insieme e in questa ci siamo rincontrati”, ha aggiunto lei.











