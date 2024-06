Cristina Incorvaia affossa Raul di Temptation Island 2024/ L’ex Uomini e Donne sconvolta dalla sua gelosia

Raul di Temptation Island 2024 divide il web

I protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2024 che ha incollato davanti ai teleschermi più di 3 milioni di telespettatori stanno già facendo discutere il web. A finire al centro della polemica è stato non solo Lino con il suo atteggiamento con le tentatrici ma anche Raul che non ha nascosto di essere geloso della fidanzata Martina. Fidanzata con Raul da dieci mesi, Martina ha spiegato di avere dubbi su una convivenza perché teme che la gelosia del fidanzato possa rendere la situazione insostenibile. Raul, invece, è convinto che due persone che si amano debbano trascorrere la maggior parte del tempo insieme e, prima di separarsi dalla fidanzata, le ha chiesto di non essere troppo amichevole con i tentatori.

Prima ancora di salutare la fidanzata, inoltre, Raul ha anche discusso con il tentatore Andrea e, nel corso della prima puntata si è lasciato andare ad affermazioni che hanno scatenato la reazione del web, ma anche quella di Cristina Incorvaia, ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Le parole di Cristina Incorvaia su Raul di Temptation Island 2024

Di fronte all’avvicinamento della fidanzata Martina al tentatore Carlo, Raul si è lasciato andare ad uno sfogo con gli altri fidanzati: «Mi sta facendo passare per matto. Pazzo folle furioso, ti sembro così io? Mi sono calmato, se becca una giornata in cui mi rode il c*lo, gli rispondo male. A volte sono stato matto perché a me se me parte la nave… però io non sono così pazzo, matto, folle, firioso. Fai una figura di mer*a perché non sono pazzo, folle e furioso…».

Sotto il video pubblicato dalla pagina Instagram di Temptation Island 2024, molti utenti hanno condannato l’atteggiamento di Raul e tra questi anche l’ex dama Cristina Incorvaia. “Scioccata, grave ma molto grave”.













