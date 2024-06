Raul: lite a Temptation Island 2024 con il tentatore Andrea/ Battuta del fidanzato di Martina scatena tutto

Raul e la battuta al tentatore Andrea di Temptation Island 2024

I protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2024 sono stati principalmente i fidanzati che hanno scatenato la reazione della fidanzate come Alessia che, di fronte all’atteggiamento del fidanzato Lino, ha immediatamente chiesto il falò di confronto. Raul, invece, si è tenuto a debita distanza dalle tentatrici al punto che alla fidanzata Martina non è arrivato alcun filmato durante il falò con Filippo Bisciglia. Tuttavia, la gelosia di Raul ha scatenato il web che ha condannato l’atteggiamento del ragazzo giudicandolo “possessivo” nei confronti della fidanzata.

Proprio Raul, prima ancora di salutare la fidanzata Martina, è stato il protagonista di una lite con il tentatore Andrea. Tutto è accaduto quando le coppie si sono ritrovate in spiaggia per conoscere le tentatrici e i tentatori e svelare il proprio gradimento. Di fronte al fisico atletico dei tentatori, Raul si è lasciato andare ad una battuta scatenando la pronta reazione del tentatore Andrea.

La lite tra Raul e Andrea a Temptation Island 2024

Come accaduto nelle precedenti edizioni di Temptation Island, durante la prima puntata della nuova stagione del programma, i tentatori, giunti in spiaggia, hanno tolto il mantello svelando la propria identità. “Ma come sono grossi oh, ma che vi mangiate? I sassi? Tu devi fare solo la bella statuina, in posa. e zitto” è stata la battuta di Raul che non è passata inosservata al punto che ul tentatore Andrea gli ha risposto per le rime.

“Stai tranquillo, le curiamo noi, non ti preoccupare” ha replicato il tentatore a cui Raul ha controbattuto ancora – “Ti curo a te se vuoi”. “Si, quando ti pare”, ha concluso il tentatore che, poi, è stato scelto proprio da Martina che ha scatenato a sua volta la reazione del fidanzato Raul che l’ha accusata di averlo ridicolizzato.

