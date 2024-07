Secondo diversi studi fare i cruciverba ma anche il sudoku aiuterebbe il cervello. Una notizia che torna d’attualità in questa estate, il periodo dove solitamente si fanno appunto più cruciverba e sudoku, distesi comodamente sul lettino della spiaggia mentre si prende il sole. Ma è davvero così? Questi giochi alfanumerici sono davvero un toccasana per il nostro organo principale?

A provare a dare una risposta, come scrive l’agenzia Adnkronos attraverso il proprio sito web, sono stati i medici del portale ‘Dottore, ma è vero che…?’, della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini medici), che in occasione del World Brain Day, la giornata dedicata appunto al cervello, hanno spiegato che questi passatempi sono realmente salutari per le nostre capacità cerebrali in quanto aiutano ad allenarle, soprattutto in un periodo in cui il cervello è meno utilizzato come appunto quello delle vacanze. Ma c’è di più, perchè risolvendo questi giochi si tiene l’organo giovane, rallentando quindi l’invecchiamento cognitivo con tutto ciò che ne consegue.

CRUCIVERBA E SUDOKU FANNO BENE AL NOSTRO CERVELLO: I TEST SUGLI OVER 50

Sono sempre di più gli studi che hanno cercato di scoprire negli ultimi anni quali siano le associazioni benefiche fra i rompicapi e la nostra attività cerebrale, e ne è emersa una relazione molto stretta, soprattutto quando li si svolgono in età avanzata, per tenere appunto il cervello sempre in movimento nel corso di un periodo della vita, quella della pensione, dove solitamente sono di meno le preoccupazioni quotidiane.

A riguardo l’Adnkronos cita uno studio secondo cui gli over 50 che fanno i cruciverba, i sudoku e gli altri giochi similari, hanno un punteggio maggiore rispetto ai giovani che invece non praticano questa attività, nei test dell’attenzione, ma anche memoria e ragionamento. Inoltre, secondo altri studiosi, svolgere questi passatempi tipicamente estivi, diminuisce il rischio di demenza senile. Ma perchè, in concreto, fare cruciverba e sudoko fa bene al nostro cervello?

CRUCIVERBA E SUDOKU FANNO BENE AL NOSTRO CERVELLO: COSA SUCCEDE QUANDO LI FACCIAMO

Prima di tutto bisogna impegnarsi, secondariamente bisogna ragionare, quindi bisogna andare a ripescare nozioni che si sono apprese nel corso della vita e inoltre, spesso e volentieri, chi fa i cruciverba o i sudoko li fa in compagnia o chiede un aiuto agli altri, di conseguenza questi giochi favoriscono la socialità, aspetto che come noto è assolutamente benefico per il cervello.

Tra l’altro, grazie a questo “allenamento”, si può aumentare la cosiddetta resilienza cerebrale, ovvero, la capacità del cervello di affrontare al meglio un evento importante come un cambiamento, grazie ad un miglior utilizzo dei neuroni. Attenzione però, guai a pensare che bisogna risolvere decine di cruciverba al giorno, visto che, secondo uno studio dell’Albert Einstein College of Medicine, basterebbero 4 cruciverba nell’arco di sette giorni per dimezzare la capacità di ammalarsi di demenza senile. Insomma, godetevi il sole e la spiaggia durante le vostre vacanze, e se ogni due giorni faceste uno/due cruciverba o sudoku, a quel punto ne gioverà anche il vostro cervello.