Cyndi Lauper, chi è la cantante e icona pop: ha vissuto una grande carriera

Tra le cantanti che saranno riproposte nella nuova puntata di Tale e quale show 2024 di oggi venerdì 8 novembre 2024 troveremo Cyndi Lauper, una delle più grandi icone pop, interpretata per l’occasione da Justine Mattera chiamata a una prova non certo facile. Una carriera scintillante alle spalle, proprio qualche mese fa Cyndi Lauper ha annunciato l’addio ai live con un grande tour, annunciato anche tra le colonne di Rolling stone: “Lo desideravo tanto, non faccio un tour nelle arene dall’86 e sono elettrizzata perché con me ci saranno tutte queste ragazze fantastiche, per tanti anni mi hanno detto che non potevo fare un tour tutto al femminile, perché nessuno sarebbe venuto a vederci” le parole della cantante.

Verdiana Zangaro imita Mina a Tale e Quale Show 2024 / Una commovente dedica e le chance di vittoria

Prima della carriera da solista Cyndi Lauper ha preso parte a diverse cover band, come Led Zeppelin e Bad Company, ma anche Jefferson Airplane.

Cyndi Lauper ricorda: “Ecco come ho trovato la voce”

Una carriera nata con abnegazione, sacrifici e voglia di non mollare mai, così Cyndi Lauper è riuscita a ritagliarsi uno spazio in mezzo ai grandi della musica, e il tutto ha avuto origine con un piccolo inciampo che la cantante ha svelato in una intervista concessa a Rolling Stone: “Durante un provino ho commesso un errore e non mi sono fermata, perché devi tirare sempre dritto, come se niente fosse, no? Se sbagli, fai finta di nulla”.

Vincitore Tale e Quale Show 2024, chi è il campione?/ Classifica finale, i preferiti del pubblico

In carriera è capitato a Cyndi Lauper di perdere anche la voce, come raccontato tra le colonne del noto magazine musicale, e in quel caso un dottore le consigliò di mettere da parte il rock’n roll, una pratica mai riuscita alla star. E a colpire i suoi fan negli anni è stata anche la sua gentilezza e premura con tutti: “Cerco di essere gentile con le persone che ho intorno, bisogna meditare, fare esercizio fisico, cercare di godersi la vita”.