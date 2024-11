Marco D’Amore è uno degli attori italiani più discreti e riservati del panorama italiano. Pur avendo un profilo Instagram, infatti, non pubblica nulla della propria vita privata preferendo utilizzare i social solo per lavoro. Nonostante la riservatezza e la discrezione, tuttavia, si sa che il cuore di Marco D’amore batte per Daniela Maiorana che non lavora nel mondo dello spettacolo avendo scelto una strada opposta a quella del fidanzato. Daniela Maiorana e Marco D’Amore stanno insieme da tantissimi anni essendosi conosciuti sui banchi di scuola senza mai perdersi di vista e dando vita ad una storia d’amore bella e importante che accompagna da sempre le vite di entrambi.

Tra i due, però, non c’è stato il classico colpo di fulmine perché per riuscire a conquistare Daniela, l’attore ha dovuto corteggiarla a lungo e tra i due non sono mancate le difficoltà. “Quando ci siamo messi insieme non sono mancate le difficoltà. Io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi”, ha dichiarato tempo dopo l’attore.

Le parole di Marco D’Amore per la fidanzata Daniela Maiorana

Daniela Maiorana è una responsabile risorse umane in un’azienda con sede a Caserta e a causa dei rispettivi impegni di lavora, vive la storia con Marco D’Amore a distanza come ha raccontato lo stesso attore in un’intervista rilasciata a Io Donna. L’attore, infatti, ha raccontato di fare avanti e indietro da Caserta dove vivono anche i suoi fratelli. La distanza, però, non pesa affatto sul rapporto di coppia che procede bene e rende sereni e felici entrambi.

Nella fidanzata Daniela, l’attore ha trovato una compagna, ma anche una spalla e un supporto per la sua vita. “È una persona equilibrata, è il mio termometro. Con lei condivido tanto”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Grazia aggiungendo che la fidanzata non è gelosa delle fan, ma dei loro momenti al punto da non volere altro intorno quando si concedono un momento di coppia.

