Tra i più giovani allievi di Amici 2024 c’è Daniele Doria, che ha stupito Rossella Brescia con la sua esibizione nella quarta puntata e con un racconto di sé che ha fatto al termine della performance. “Ho un problema riguardo l’argomento di cui parla la canzone, cioè la solitudine“, ha esordito il ballerino dopo essere stato sollecitato da Maria De Filippi a spiegare il motivo della sua emozione.

“Ci sono dei momenti in cui mi isolo. Per me è molto difficile esternare questa cosa“, ha spiegato Daniele, prendendosi anche del tempo per trovare le parole giuste per parlare di un argomento che evidentemente lo ha segnato. “Mi isolo perché a volte ne ho bisogno, non necessariamente per gli altri. È un problema con cui combatto da sempre“, ha spiegato a Rossella Brescia, invitata per giudicare le esibizioni dei ballerini.

I CONSIGLI DI ROSSELLA BRESCIA A DANIELE DORIA

“Se ogni tanto decidi di stare da solo va benissimo“, la premessa che ha fatto Rossella Brescia ad Amici 2024 a Daniele Doria. Qualcosa comunque aveva capito proprio vedendolo danzare. “Con la danza spieghi tutto benissimo“, ha assicurato l’ospite. “Mi chiudo un po’, è come se io mi fossi immaginato una porta guardando da fuori, perché mi intimorisce entrare“, ha aggiunto il giovane allievo della scuola di Maria De Filippi.

“Hai raccontato benissimo tutto quello che c’era nella canzone, parlava così tanto il tuo corpo che ho sentito tutto. Fai un lavoro bellissimo e devi continuare a farlo. Gli artisti nel dolore trovano la risoluzione al problema, quella è la spinta per crescere, ma non perdere la gioia di stare con gli altri“, il consiglio che ha deciso di dargli la Brescia.

