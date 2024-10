Chi è Daniele Doria, ballerino di Amici 2024

Daniele Doria è tra i ballerini della scuola di Amici 2024 ed è un allievo di Alessandra Celentano. Daniele è giovanissimo avendo solo 17 anni. A 13 anni ha lasciato Aversa per trasferirsi a Roma e studiare danza in accademia. Il nonno è stato il primo a capire che la danza sarebbe stata la sua strada. Daniele si definisce una persona onesta non riuscendo a non dire sempre tutto ciò che pensa. Ha cominciato a ballare quando aveva solo 5 anni e ha collezionato una serie di importanti esperienze professionali come quella a Los Angeles dove ha potuto studiare diversi stili.

TrigNo: chi è il cantante di Amici 2024/ Il suo "Amore disperato" scatena la lite tra Zerbi e Pettinelli

Pur essendo davvero giovanissimo, è considerato uno dei migliori talenti della classe di Amici 2024 e Alessandra Celentano punta molto sul suo talento. Tuttavia, Daniele sta affrontando l’avventura nella scuola più famosa d’Italia in modo particolare tendendo ad isolarsi rispetto agli altri concorrenti.

Daniele Doria e la coreografia sulla solitudine: confessione ad Amici 2024

Trasformare le proprie emozioni in passo di danza: è questo che è chiamato a fare Daniele Doria nella puntata di Amici 2024 in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024. Per la gara di ballo giudicata da Rossella Brescia, Daniele esegue una canzone sulle solitudine. Al termine della performance, prima di ascoltare il giudizio di Rossella Brescia e tornare al proprio banco, Daniele confessa che è un tema che sente molto perché tende facilmente ad isolarsi e rimanere solo. Spiega così che sa provando a superare questo problema.

Chi è Diana Del Bufalo, ospite ad Amici 2024/ "Mai stata ambiziosa. Ho cominciato facendo l'attrice e..."

Rossella Brescia, dopo aver ascoltato le sue parole, gli spiega che non c’è nulla di male a volersi ritagliare del tempo per stare da soli con se stessi ma che è anche bello stare in compagnia degli altri. La Brescia, inoltre, si complimenta con lui e gli dice che è riuscito benissimo a trasmettere il messaggio attraverso i movimenti del suo corpo.